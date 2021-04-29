Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину. Відповідний документ Верховна Рада ухвалила ще 30 березня 2021 року.

Фактично цей закон дозволяє розпочати підготовку та проведення великої приватизації на аукціонах, які були тимчасово зупинені з березня 2020 року через COVID-19.

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Що змінює закон

Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни , аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації.

, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати лише на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.

Попри коронакризу, незмінною залишається наша ціль на приватизацію державних підприємств, які часто управляються вкрай неефективно і є розсадниками корупції,

– зазначив Зеленський.

Президент України додав, що потрібно також забезпечити швидке відновлення економіки після пандемії та зростання добробуту громадян. Це можна зробити, покращивши бізнес-клімат і створивши сприятливі умови для залучення в Україну інвестицій.

Зауважимо, що 5 вересня 2020 року в Україні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.