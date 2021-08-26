"Большая стройка" может изменить всю транспортную систему: ВВП страны вырастет на 2%

"Большую стройку" называют одним из самых амбициозных проектов действующей власти. Даже в ходе подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012, когда в Украине, кроме дорог, построили и обновили несколько стадионов и аэропортов, размах был меньше.

Только в 2021 году на ремонт дорог и инфраструктурных объектов потратили 50 миллиардов гривен, и эта сумма вырастет еще вдвое. В 2020 году успели положить 4056 км. В этом году запланировано еще 4500.

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Такая масштабная перестройка инфраструктуры может добавить к росту ВВП около 2%, подсчитали в Укравтодоре. Независимые экономисты более сдержанные: вдвое меньше, но и это для Украины – немало.

Что предусматривает "Большая стройка"

Кроме дорог, ремонтируют больницы, школы, аэропорты. 20 городов получат современные ледовые арены. 100 – спортивные школы. Краматорск – областную больницу. Мариуполь, Херсон, Винница, Черновцы, Днепр, Одесса – комфортные аэропорты.

Затеять такое строительство на всю страну еще в 2018 году Украине рекомендовали в Международном валютном фонде и Всемирном банке. Они посоветовали создать для этого Дорожный фонд. Тогда же и начался ремонт, но общенациональным его сделало только окружение Владимира Зеленского, так и назвав – "Большая стройка".

Как "Большая стройка" может повлиять на жизнь украинцев: смотрите сюжет 24 канала

Главная проблема проекта – коррупция

Традиционно для Украины, чем больше и дороже проект, тем больше щелей для злоупотреблений. Тот самый Всемирный банк, который вовлечен в подобные проекты в разных странах, главным риском таких "перестроек" называет коррупцию.

Одно лишь ограничение количества участников тендеров на ремонт дорог удорожает их стоимость на 40%. Как рассказал редактор сайта "Наши деньги" Юрий Николов, редакции совместно с Центром противодействия коррупции удалось получить данные от Укравтодора по ремонту Полтавской дороги, которая проводилась на средства "ковидного" фонда, который наполнялся в том числе и средствами международных партнеров.

Цена асфальта такова, что из 400 миллионного размера всего подряда, 90 миллионов гривен составило превышение цены строительных материалов,

– пояснил он.

В то же время, как заявил бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, за эти деньги можно содержать в Верховной Раде свою фракцию и доплачивать им сколько угодно в конвертах. "Забрать людей, которым платили олигархи, и контролировать полностью Раду, что по-моему сейчас и происходит", – добавил он.

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В 2020 году действующий генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на такие упреки и поручила проверить все жалобы на злоупотребления во время закупок и выполнения работ в рамках "Большой стройки". Результаты пока не озвучивали.

В Укравтодоре придерживаются антикоррупционных требований

В Госагентстве автомобильных дорог Украины уверяют, что придерживаются всех антикоррупционных требований. В декабре 2020 года между Укравтодором и ЕБРР было подписано соглашение на 450 миллионов евро, которое предусматривает не только реконструкцию трасс, но и реформу самой дорожной отрасли, в том числе системы закупок.

По словам первого заместителя председателя Укравтодора Юрия Кузькина, в рамках соблюдения антикоррупционного законодательства в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины:

осуществляется контроль мероприятий по выявлению и урегулированию конфликта интересов в Укравтодоре, предприятиях, учреждениях и организациях, которые принадлежат к сфере управления;

успешно выполняется Антикоррупционная программа Укравтодора на 2019 – 2021 годы;

выполнили запланированные мероприятия на 2020 год.

Укравтодор – первый государственный орган, который внедряет современные антикоррупционные практики ЕБРР в Украине,

– отметил Кузькин.

Если коррупция не помешает, "Большая стройка" в перспективе может превратить Украину в большой транзитный хаб, туристическую приманку и приблизить к мечте о комфортной жизни.