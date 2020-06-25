Большая вода угрожает Тернопольщине: в области готовятся к эвакуации – фото, видео
Тернопольщина готовится к большой воде в Днестре. Сейчас в области продолжается подготовка к эвакуации и укрепление дамб.
Уровень воды в реке в районе села Устье-Зеленое уже достиг критической отметки, сообщает 24 канал.
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В 2008 году вода прорвала 7-метровую дамбу и полностью затопила прибрежные села. Сейчас поток воды сдерживает 9-метровый земляной вал. А уровень воды в Днестре уже поднялся на 8 метров.
Пути на Прикарпатье уже затоплены и большая вода преодолела первую линию дамб. Полиция и спасатели ведут дежурство и следят за темпом поднятия воды. Местные же власти готовятся к эвакуации крестьян. Кроме того, к дамбе привезли технику с песком и глиной, чтобы в случае прорыва валов остановить большую воду.
К дамбе привезли технику с песком и глиной / Скриншот
Крестьяне жалуются, что годами государственные органы не обращали внимания на защитные сооружения вдоль русла Днестра.
Смотрите видео: на Тернопольщине готовятся к поднятию воды
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