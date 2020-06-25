Тернопільщина готується до великої води у Дністрі. Зараз в області триває підготовка до евакуації і зміцнення дамб.

Рівень води у річці в районі села Устя-Зелене вже досяг критичної позначки, повідомляє 24 канал.

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2008 року вода прорвала 7-метрову дамбу і повністю затопила прибережні села. Зараз потік води стримує 9-метровий земляний вал. А рівень води в Дністрі уже піднявся на 8 метрів.

Шляхи на Прикарпаття вже затоплено і велика вода подолала першу лінію дамб. Поліція та рятувальники ведуть чергування і пильнують за темпом підняття води. Місцева ж влада готується до евакуації селян. Крім того, до дамби привезли техніку з піском та глиною, аби в разі прориву валів зупинити велику воду.



До дамби привезли техніку з піском та глиною / Скриншот

Селяни скаржаться, що роками державні органи не звертали уваги на захисні споруди вздовж русла Дністра.

Дивіться відео: на Тернопільщині готуються до підняття води

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