Большая война в Европе: пойдет ли на это Путин

В распоряжении испанского издания El Pais оказался полный текст ответов, которые были переданы Соединенными Штатами Российской Федерации в ответ на российский ультиматум США и НАТО.

Хотелки Путина наткнулись на стену

Он предполагал существенное ограничение суверенитета бывших советских республик и стран, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Актуально У Запада есть реальное оружие против намерений Путина

Россия в этом ультиматуме настаивала на том, что страны, которые до 1991 года были частью СССР, не могут присоединяться к НАТО. А страны, которые присоединились к НАТО после 1997 года, должны быть лишены тех вооружений, которые оказались на их территории после расширения Альянса.

США в ответ предложили Москве начать серьезный диалог относительно вопросов разоружения и обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.

Кроме этого, в Вашингтоне предлагают обсудить с Россией мир и укрепление доверия при проведении учений в Европе, воздержаться от размещения на востоке Европы ядерного оружия и так далее.

Очень важный момент в этих предложениях США – начинать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск России с территории оккупированного Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Страны-члены НАТО, которые выступили с собственным ответом РФ, утверждают, что готовы разговаривать с Москвой о разоружении, однако не собираются соглашаться выполнять требования, которые противоречат уставу НАТО и самой сути обязательств этой организации.

У Кремля не бывает благих намерений

Вот это и есть те ответы, которые президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров называют второстепенными по сравнению с первостепенными требованиями РФ.

Ведь мы прекрасно понимаем, что Кремль этот диалог попытался инициировать прежде всего для того, чтобы не допустить возможности сближения Украины, Грузии и других бывших советских республик с Североатлантическим союзом.

Мы, кроме этого, должны понимать, что в Москве не рассчитывали на то, что Запад будет готов к жесткой реакции на российские ультимативные требования. Что в ответ на российские предложения будет сказано – Запад готов к переговорному процессу с Россией относительно вопросов, которые не затрагивают суверенитет третьих стран.

Однако в ответ на российскую агрессию против Украины будут применены такие жесткие санкции, которые не оставят камня на камне от фундамента путиномики, подорвут социальную стабильность в режиме и сделают весьма проблематичным само сохранение путинского режима.

Теперь мы прекрасно понимаем, что переговоры между Вашингтоном и Москвой и между Североатлантическим союзом и Россией могут проходить только по направлениям, которые касаются реальных проблем, реального уменьшения опасности для европейского континента.

Это и есть то, что должно было в первую очередь интересовать РФ: уменьшение количества вооружений, неразмещение ядерного оружия, контроль над проведением военных учений, даже совместные инспекции на тех объектах, которые РФ считает проблематичными для себя. Тут тоже есть предложения от США, разумеется, когда речь идет о взаимности.

Но ведь РФ нужно совсем не это – для Кремля важна не безопасность в Европе, а собственный контроль над государствами Восточной Европы, возобновление советской империи в одном из ее наиболее карикатурных вариантов и возобновление советской сферы влияния, о чем недвусмысленно говорил президент РФ Владимир Путин на своих переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Советуем Мускулы Кремля сдулись, а подмокшая картинка расплылась

Оккупанты никогда не отказываются от чужого

Мы прекрасно понимаем, что в Москве никогда не согласятся даже теоретически обсуждать возможность вывода российских войск с территории оккупированного Крыма, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии.

На присутствии российских оккупантов на чужих территориях зиждется сама легитимность нынешнего российского политического режима.

Ведь Путин попытался оправдать оккупацию Крыма тем, что он защищает так называемое русскоязычное население, представители которого на протяжении десятилетий жили в составе Украины и, как видим, не подвергались никаким опасностям, никакой дискриминации.

Все проблемы с бесправием и произволом в Крыму начались как раз после того, как произошла оккупация этой территории российскими войсками. А в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии беззаконие началось гораздо раньше, еще во времена предшественника Путина – Бориса Ельцина.

Преследование инакомыслящих, этнические чистки, клановая борьба, криминальное засилье, безысходность, отсутствие перспектив – все это объединяет территории, которые находятся под российской оккупацией.

Я бы добавил, конечно, к Крыму, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью еще и Донбасс. Но здесь Россия не признает присутствие своих войск и старается действовать руками наемников, которые, впрочем, в последние годы получили российское гражданство, а их предводители даже публично приняли билеты партии жуликов и воров – "Единой России".



НАТО дало отпор Путину после его наглых ультиматумов / Фото Getty Images

Непредсказуемый выбор Путина

Теперь у Владимира Путина, как видим, есть простой выход: либо реально обсуждать с цивилизованным миром разоруженческие вопросы и согласиться с тем, что никто и никогда не согласится с его амбициями относительно возможности ограничения суверенитета других стран, либо пытаться действовать силовым путем.

Начинать ту большую войну в Европе, которой все так боятся и которая может стоить сотни тысяч, если не миллионов жизней. При чем отнюдь не только украинцев, но и, разумеется, самих россиян, армия которых будет выступать в этой ситуации в качестве агрессора.

Пока что мы, к счастью, видим продолжение переговорного процесса и вот теперь знаем, на каких вопросах этот переговорный процесс базируется. Будем рассчитывать, что здравый смысл в Кремле восторжествует, если он вообще там еще остается.

Может заинтересовать – блог Овдиенко о том, удастся ли избежать масштабного вторжения РФ: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.