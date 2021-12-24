Большая война с Россией неизбежна – к ней нужно готовиться

Не хочу Вас расстраивать. Но вторжение будет. Не в январе, так в феврале. Не в 2022 году, так в 2023. Это неизбежно. И к нему нужно готовиться.

Нет, я не нагнетаю. Нужно просто вылезти "из коробочки" и посмотреть на мир глазами Путина.

Доктрина Путина Россия модернизирует армию для войны против Украины

Идеология Путина

Его долгосрочная цель, как и его окружения детально изложена в статье Суркова "Долгое государство Путина", опубликованной еще в 2019 году.

По сути, это идеологема, раскрывающая амбиции, идеологию и вектор движения современно России

Вместе с другими статьями Суркова можно выделить ряд тезисов новой концепции России:

Россия оказывает влияние на других субьектов, заставляя считаться с собой Россия возвращается в клуб глобальных субьектов, которые определяют судьбы других стран (объектов) и целых регионов Россия расширяется территориями, без этого не вернуть статус Империи В России восстаздается институт Царя (не де-юре, а де-факто), единого правителя и на долго Россия капсулируется, снижая зависимость от Запада и других субьектов. Россия воссоздает проект СССР версии 2.0 (и организационно и субьектно) Украину неизбежно ждет, по их мнению, возврат в "лоно" России, любым путем: дестабилизация, военные действия, которые приведут к федерализации

Уточнения клики Путина

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украину можно "вернуть" только силой, уточнив, что сила бывает разная.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина относится к "русскому миру". "Культурные связи, исторические связи, общие корни [Украины и России] отрицать было бы большой глупостью".

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Гуриев: "Люди для империи это всегда топливо. Дело даже не в личности лидера, а в высокоуровневом целеполагании. величия невозможно достичь, задумываясь об отдельном человеке. отдельная жизнь не имеет значения".

Это свидетельство того, что ради достижения "великих целей" ни перед чем не остановятся.

Какие инструменты войны может использовать Россия кроме прямого вторжения

Очень широкий ассортимент:

Делегетимизация украинской власти в глазах избирателей и международных партнеров. Инструменты - медиа, внутренние агенты. Создание кризисов по примеру газового, если продолжать - отключение от российской энергосистемы (да, мы до сих пор синхронизированы) Сделка с США и Европой относительно Украины но без Украины и ее реализация (внутренние референдумы, признание ОРДЛО, федерализация…) Скупка активов (просто покупка крупных действующих бизнесов через номиналов - киприотов или китайцев) Скупка долгов украинских компаний. Здесь еще проще, через российские банки, работающие в Украине и их связанные финансовые компании Диверсии…

Сначала, в любом случае, будет попытка принуждения к миру.

1, 2, 5-й пункты уже очевидно реализуются. 3, 4-й в процессе на более ранней стадии. Украинский народ адекватно отреагирует на 1-й, 3-й и остальные пункты. Вероятность протестов высокая.

В этот период (искусственного ослабления власти) наиболее вероятно и будет вторжение.

Важно понимать, что коллективный Запад на заинтересован ссориться с Россией в условиях роста влияния Китая.

Украине не к кому обратиться за помощью. Она если и будет – будет минимальной. А России от санкций уже не холодно – не жарко.

Да и Сурков не раз говорил, что Россия готова к изоляции и даже стремится к этому.

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Что может сделать Украина в такой ситуации

Понять, что этот сосед и его амбиции нас уничтожить это навсегда! Вспоминаем Голду Мейер. Иметь свою стратегию развития, свой "Украинский Проект", определяющий роль и место Украины на Европейской и Мировой Картах и четкий план ускоренного развития украинской экономики, дающей базу и качеству жизни граждан и ресурсы для обороны. Иметь субъекта, который может ее реализовать (политического и организационного). Иметь четкие антикризисный план на случай указанных выше действий. Иметь и реализовывать эффективную стратегию национальной обороны, включающую в себя хорошо вооруженные подразделения терробороны, систему ПВО, аналог "железного купола", мощную линию обороны по периметру. Выстраивать прагматичные партнерские отношения с глобальными субъектами (за это отвечает п.2).

Важно Создание эффективной системы противовоздушной обороны должно стать национальной идеей

хочу никого расстраивать или нагнетать, но Россия практически исчерпала потенциал мягких средств войны. Поэтому вопрос жестких средств – лишь вопрос времени.

Читайте, делайте выводы, надейтесь на лучшее, готовясь к худшему и делитесь с друзьями.

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