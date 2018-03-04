"Большая коалиция": социал-демократы приняли предложение Меркель
В Германии социал-демократы поддержали создание коалиции с правоцентристским блоком Ангелы Меркель.
Об этом сообщает Politico.eu.
Накануне лидеры социал-демократов выдвигали условие – подпишут договор только тогда, когда его одобрят рядовые члены партии. А это – почти 460 тысяч человек. "За" создание "большой коалиции" проголосовали две трети членов партии.
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Как известно, попытки сформировать правительство в Германии продолжались в течение четырех месяцев. Если бы коалиция не сформировали, Германия могла оказаться на новом этапе политического кризиса.
Новое правительство страны должно заработать уже в середине марта.
Источник: 24 Канал
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