"Велика коаліція": соціал-демократи пристали на пропозицію Меркель
У Німеччині соціал-демократи підтримали створення коаліції з правоцентриським блоком Ангели Меркель.
Про це повідомляє Politico.eu.
Напередодні лідери соціал-демократів висували умову – підпишуть договір лише тоді, коли його схвалять рядові члени партії. А це – майже 460 тисяч осіб. "За" створення "великої коаліції" проголосували дві третини членів партії.
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Як відомо, спроби сформувати уряд в Німеччині тривали протягом чотирьох місяців. Якби коаліцію не сформували, Німеччина могла опинитись на новому етапі політичної кризи.
Новий уряд країни має запрацювати вже у середині березня.
Джерело: 24 Канал
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