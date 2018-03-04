"Велика коаліція": соціал-демократи пристали на пропозицію Меркель

У Німеччині соціал-демократи підтримали створення коаліції з правоцентриським блоком Ангели Меркель.

Про це повідомляє Politico.eu.

Напередодні лідери соціал-демократів висували умову – підпишуть договір лише тоді, коли його схвалять рядові члени партії. А це – майже 460 тисяч осіб. "За" створення "великої коаліції" проголосували дві третини членів партії.

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Як відомо, спроби сформувати уряд в Німеччині тривали протягом чотирьох місяців. Якби коаліцію не сформували, Німеччина могла опинитись на новому етапі політичної кризи.

Новий уряд країни має запрацювати вже у середині березня.