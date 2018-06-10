"Большая семерка" объявила войну пластику: назвали важную дату

Страны "Большой семерки" к 2030 году должны обеспечить переработку 100% пластиковых отходов. Также они пообещали поддерживать исследования по очистке воды от микропластика.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы обязуемся принимать меры относительно ресурсо-эффективного управления циклом пластика в экономике путем сотрудничества с частным сектором с целью перехода до 2030 года на 100% переработанного, повторно использованного или, если не существует других альтернатив, то восстановленного пластика", – говорится в принятом документе "План по здоровым океанам и морям и прибрежным общинам".

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Также страны "большой семерки" обязались способствовать информированию населения об опасностях пластикового загрязнения и важности повышения уровня переработки отходов.

Впрочем, к этому плану действий не присоединились Япония и США. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал продвижения экологических инициатив одним из приоритетов G7.