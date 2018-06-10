"Велика сімка" оголосила війну пластику: назвали важливу дату

Країни "Великої сімки" до 2030 року повинні забезпечити переробку 100% пластикових відходів. Також вони пообіцяли підтримувати дослідження щодо очищення води від мікропластику.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми зобов’язуємося вживати заходи щодо ресурсо-ефективного управління циклом пластику в економіці шляхом співпраці із приватним сектором з метою переходу до 2030 року на 100% переробленого, повторно використаного або, якщо не існує інших альтернатив, то відновленого пластику", – мовиться в ухваленому документі "План щодо здорових океанів та морів та прибережних громад".

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Також країни "Великої сімки" зобов’язалися сприяти інформуванню населення щодо небезпек пластикового забруднення і важливості підвищення рівня переробки відходів.

Втім до цього плану дій не приєдналися Японія та США. При цьому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зробив просування екологічних ініціатив одним із пріоритетів G7.