22:32
10 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
25°C 13°C
  • понеділок
    29°C 14°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

"Велика сімка" оголосила війну пластику: назвали важливу дату

340 Читать новость на русском
Пластикове сміття
Пластикове сміття / Unsplash

Країни "Великої сімки" до 2030 року повинні забезпечити переробку 100% пластикових відходів. Також вони пообіцяли підтримувати дослідження щодо очищення води від мікропластику.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми зобов’язуємося вживати заходи щодо ресурсо-ефективного управління циклом пластику в економіці шляхом співпраці із приватним сектором з метою переходу до 2030 року на 100% переробленого, повторно використаного або, якщо не існує інших альтернатив, то відновленого пластику", – мовиться в ухваленому документі "План щодо здорових океанів та морів та прибережних громад".

Читайте також: Науковці показали жахливу знахідку зі шлунку мертвого кита

Також країни "Великої сімки" зобов’язалися сприяти інформуванню населення щодо небезпек пластикового забруднення і важливості підвищення рівня переробки відходів.

Втім до цього плану дій не приєдналися Японія та США. При цьому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зробив просування екологічних ініціатив одним із пріоритетів G7.

Теги: Новини України Велика сімка Екологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук