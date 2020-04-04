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      "Большая стройка" не останавливается, несмотря на карантин, – Криклий

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      "Велике будівництво" в Україні триває / budport.com.ua

      Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что несмотря на карантинные мероприятия в Украине программа "Большая стройка" не только не останавливается, но и набирает обороты.

      Кликлій зазначив, що програма створить загалом 150 тисяч робочих місць. Про це він повідомив у телеграмі.

      Важливо Проєкт "Велике будівництво" треба продовжувати попри карантин, – Зеленський

      Додамо, що наразі у межах проєкту "Велике будівництво" в Україні проводяться ремонтно-будівельні роботи на 144 об'єктах. З них 126 об'єктів фінансуються коштом Державного дорожнього фонду.

      У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:

      • 6,5 тисяч кілометрів доріг;
      • 236 шкіл;
      • 155 дитсадків;
      • 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
      • 422 медичні амбулаторії;
      • 169 спорткомплексів.

      Що відомо про "Велике будівництво"?Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.

      Які дороги ремонтуватимуть та будуватимуть у 2020 році
      Які дороги ремонтуватимуть та будуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Ремонт Деньги Бюджет Дороги Владислав Криклий Строительство Новости Украины
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