"Большая стройка" не останавливается, несмотря на карантин, – Криклий
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что несмотря на карантинные мероприятия в Украине программа "Большая стройка" не только не останавливается, но и набирает обороты.
Кликлій зазначив, що програма створить загалом 150 тисяч робочих місць. Про це він повідомив у телеграмі.
Важливо Проєкт "Велике будівництво" треба продовжувати попри карантин, – Зеленський
Додамо, що наразі у межах проєкту "Велике будівництво" в Україні проводяться ремонтно-будівельні роботи на 144 об'єктах. З них 126 об'єктів фінансуються коштом Державного дорожнього фонду.
У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:
- 6,5 тисяч кілометрів доріг;
- 236 шкіл;
- 155 дитсадків;
- 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
- 422 медичні амбулаторії;
- 169 спорткомплексів.
Що відомо про "Велике будівництво"?Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.
Які дороги ремонтуватимуть та будуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу
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