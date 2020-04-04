"Велике будівництво" не зупиняється попри карантин, – Криклій
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що попри карантинні заходи в Україні програма "Велике будівництво" не лише не зупиняється, але й набирає обертів.
Кликлій зазначив, що програма створить загалом 150 тисяч робочих місць. Про це він повідомив у телеграмі.
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Додамо, що наразі у межах проєкту "Велике будівництво" в Україні проводяться ремонтно-будівельні роботи на 144 об'єктах. З них 126 об'єктів фінансуються коштом Державного дорожнього фонду.
У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:
- 6,5 тисяч кілометрів доріг;
- 236 шкіл;
- 155 дитсадків;
- 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
- 422 медичні амбулаторії;
- 169 спорткомплексів.
Що відомо про "Велике будівництво"?Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.
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