Проєкт "Велике будівництво" треба продовжувати попри карантин, – Зеленський

Реалізація проєкту "Велике будівництво" має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину через поширення коронавірусу.

Володимир Зеленський під час селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА заявив, що повністю зупинити країну "ми не маємо права", повідомили у пресслужбі президента.

До речі Зеленський вимагає закрити великі продовольчі ринки

Зауважимо, що у межах проєкту "Велике будівництво" в Україні одночасно почалися будівельні роботи на понад 300 об’єктах. Завдяки цьому проєкту Кабмін створить 150 тисяч нових робочих місць.

У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:

6,5 тисяч кілометрів доріг;

236 шкіл;

155 дитсадків;

212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;

422 медичні амбулаторії;

169 спорткомплексів.



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Уряд продовжив карантин до 25 квітня. Станом на вечір 25 березня в Україні виявили 125 випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо про "Велике будівництво"?Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.