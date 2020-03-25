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      Проєкт "Велике будівництво" треба продовжувати попри карантин, – Зеленський

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      Проєкт "Велике будівництво" треба продовжувати / Пресслужба ОПУ

      Реалізація проєкту "Велике будівництво" має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину через поширення коронавірусу.

      Володимир Зеленський під час селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА заявив, що повністю зупинити країну "ми не маємо права", повідомили у пресслужбі президента.

      До речі Зеленський вимагає закрити великі продовольчі ринки

      Зауважимо, що у межах проєкту "Велике будівництво" в Україні одночасно почалися будівельні роботи на понад 300 об’єктах. Завдяки цьому проєкту Кабмін створить 150 тисяч нових робочих місць.

      У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:

      • 6,5 тисяч кілометрів доріг;
      • 236 шкіл;
      • 155 дитсадків;
      • 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
      • 422 медичні амбулаторії;
      • 169 спорткомплексів.

      дороги плани ремонт уряд
      Які дороги ремонтуватимуть та будуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

      Уряд продовжив карантин до 25 квітня. Станом на вечір 25 березня в Україні виявили 125 випадків захворювання на коронавірус.

      Що відомо про "Велике будівництво"?Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.

      Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Ремонт Дороги Будівництво Володимир Зеленський Новини політики
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