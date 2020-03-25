Проект "Большая стройка" надо продолжать несмотря на карантин, – Зеленский

Реализация проекта "Большая стройка" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина из-за распространения коронавируса.

Владимир Зеленский во время селекторного совещания с городскими головами областных центров и председателями ОГА заявил, что полностью остановить страну "мы не имеем права", сообщили в пресс-службе президента.

Кстати Зеленский требует закрыть крупные продовольственные рынки

Отметим, что в рамках проекта "Большая стройка" в Украине одновременно начались строительные работы на более чем 300 объектах. Благодаря этому проекту Кабмин создаст 150 тысяч новых рабочих мест.

В рамках "Большой стройки" построят или отремонтируют:

6,5 тысяч километров дорог;

236 школ;

155 детсадов;

212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;

422 медицинские амбулатории;

169 спорткомплексов.



Какие дороги будут ремонтировать и строить в 2020 году / Инфографика 24 канала

Правительство продлило карантин до 25 апреля. По состоянию на вечер 25 марта в Украине выявили 125 случаев заболевания коронавирус.

Что известно о "Большой стройке"?

Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализовываться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.