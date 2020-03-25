Проект "Большая стройка" надо продолжать несмотря на карантин, – Зеленский
Реализация проекта "Большая стройка" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина из-за распространения коронавируса.
Владимир Зеленский во время селекторного совещания с городскими головами областных центров и председателями ОГА заявил, что полностью остановить страну "мы не имеем права", сообщили в пресс-службе президента.
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Отметим, что в рамках проекта "Большая стройка" в Украине одновременно начались строительные работы на более чем 300 объектах. Благодаря этому проекту Кабмин создаст 150 тысяч новых рабочих мест.
В рамках "Большой стройки" построят или отремонтируют:
- 6,5 тысяч километров дорог;
- 236 школ;
- 155 детсадов;
- 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;
- 422 медицинские амбулатории;
- 169 спорткомплексов.
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Правительство продлило карантин до 25 апреля. По состоянию на вечер 25 марта в Украине выявили 125 случаев заболевания коронавирус.
Что известно о "Большой стройке"?
Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализовываться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.