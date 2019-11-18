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      Большая война может прийти в Украину, – Климкин

      279 Читати новину українською
      Павел Климкин / 24 канал

      Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что в Украине возможна большая война, а потому необходимо укреплять украинскую обороноспособность.

      Такое мнение он озвучил в интервью 24 каналу и объяснил: "Я считаю, что она возможна. Она может прийти в Украину. Я не говорю, что сейчас, но, возможно, в перспективе, и мы должны к этому готовиться, и обязательно построить наши Вооруженные силы и территориальную оборону так, чтобы цена для того, кто хочет зайти в Украину, увеличилась в разы".

      К слову: Попытается сделать "Новороссию", – Климкин сказал, какую часть Украины может отбить Путин

      По его словам, это основные задачи для Украины, независимо от того, что будет происходить на Донбассе.

      Мы все верим, что это будет успех. Я в это не верю, поскольку Путин в сегодняшней ситуации, пока он пытается раздолбать Украину, в этом не заинтересован,
      – заявил Климкин.

      Он назвал главные элементы, которые обеспечат безопасность в Украине и которые необходимо реализовать в следующие несколько лет.

      "Формирование идентичности, укрепление армии, больше свободы и ответственности, перенос решений на низшие уровни, ведь не только генералы должны руководить армией, так оно не работает, сержанты и младшие офицеры – они принимают главные решения и заботятся о людях. Кроме этого новые боеприпасы, то есть противовоздушная оборона, это то что позволит асимметричные вещи делать – дроны, эффективная разведка. Нам нужны элементы инфраструктуры НАТО, потому что это будет гарантия безопасности до того момента, как мы пройдем... А еще система образования, военного образования, ее надо передолбать к стандартам НАТО. Литовцам понадобилось для этого 15 лет, нам нужны свои кадры и кадры, которые будут их обучать", – отметил бывший глава МИД.

      Больше смотрите в третьей части интервью с Павлом Климкиным 19 ноября в 12:30 на 24 канале. Не пропустите!

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      Читайте первую и вторую части интервью 24 канала с Павлом Климкиным

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      18 ноября
      1380
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Вооруженные силы Украины Павел Климкин Украина – Россия
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