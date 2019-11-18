Большая война может прийти в Украину, – Климкин

Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что в Украине возможна большая война, а потому необходимо укреплять украинскую обороноспособность.

Такое мнение он озвучил в интервью 24 каналу и объяснил: "Я считаю, что она возможна. Она может прийти в Украину. Я не говорю, что сейчас, но, возможно, в перспективе, и мы должны к этому готовиться, и обязательно построить наши Вооруженные силы и территориальную оборону так, чтобы цена для того, кто хочет зайти в Украину, увеличилась в разы".

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По его словам, это основные задачи для Украины, независимо от того, что будет происходить на Донбассе.

Мы все верим, что это будет успех. Я в это не верю, поскольку Путин в сегодняшней ситуации, пока он пытается раздолбать Украину, в этом не заинтересован,

– заявил Климкин.

Он назвал главные элементы, которые обеспечат безопасность в Украине и которые необходимо реализовать в следующие несколько лет.

"Формирование идентичности, укрепление армии, больше свободы и ответственности, перенос решений на низшие уровни, ведь не только генералы должны руководить армией, так оно не работает, сержанты и младшие офицеры – они принимают главные решения и заботятся о людях. Кроме этого новые боеприпасы, то есть противовоздушная оборона, это то что позволит асимметричные вещи делать – дроны, эффективная разведка. Нам нужны элементы инфраструктуры НАТО, потому что это будет гарантия безопасности до того момента, как мы пройдем... А еще система образования, военного образования, ее надо передолбать к стандартам НАТО. Литовцам понадобилось для этого 15 лет, нам нужны свои кадры и кадры, которые будут их обучать", – отметил бывший глава МИД.

Больше смотрите в третьей части интервью с Павлом Климкиным 19 ноября в 12:30 на 24 канале. Не пропустите!



Откуда ждать удара России на Украину / Инфографика 24 канала

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