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      Попытается сделать "Новороссию", – Климкин сказал, какую часть Украины может отбить Путин

      431 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что Владимир Путин после Донбасса будет акцентироваться на украинском Юге.

      Такое мнение он озвучил в интервью 24 каналу и пояснил: "В то же время украинский Юг для РФ решает сразу 6-7 стратегических задач. Это контроль над безопасностью Черного моря, это коридоры в Крым и Приднестровье...".

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      По его словам, на юге Украины сначала будет дестабилизация, а затем – возможные военные и гибридные средства.

      Сначала будут гибридные. Путин может позволить себе полную военную операцию, но не хочет этого. Он будет стремиться сначала к дестабилизации. И потом ко всему, что позволит отбить украинский Юг. Не факт, что он будет его присоединять. Он попытается сделать какую-то "Новороссию",
      – подчеркнул Климкин.

      Также добавил: "Думаю, что это, увы, реально. Я этого очень боюсь. Считаю, что это входит в российские планы. Считаю, что на сегодня у России есть план перестроить вообще пространство, касательное к ней. Сделать не совсем Российскую империю, и не совсем СССР. А некую третью версию".

      росія україна напад
      Откуда ждать удар России по Украине / Инфографика 24 канала

      По его словам, Россия хочет, чтобы территории зависели от нее и лишь она смогла управлять ими и сказать Европе: "Смотрите, это наше общее соседство. Но управлять можем только мы и навести порядок можем только мы".

      Это будет новая реинкарнация Ялты (речь идет о Ялтинской конференции 1945 года, – 24 канал). Это не будет Ялта в том смысле, как поделили сферы влияния. Но это будет такая логика,
      – подчеркнул политик.

      Что известно о Ялтинской конференции?
      Это дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР, которая состоялась в феврале 1945 года, чтобы решить проблемы, связанные с окончанием Второй мировой войны, а также послевоенного порядка.

      Так называемая "Декларация об освобожденной Европе" как часть решений Ялтинской конференции оставила советской стороне свободные руки в интерпретации "помощи" освобожденным народам. Вследствие этого СССР обеспечил себе политический контроль над оккупированными ним странами, что привело к советизации Восточной и Центральной Европы и вызвало "холодную войну".

      К слову, недавно министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что пока не видит угрозы нападения России с Юга. Это несмотря на то, что, например, в оккупированном Крыму продолжается процесс милитаризации.

      Об этом и другом – читайте в первой и второй частях интервью 24 канала с Павлом Климкиным

      Смотрите полное интервью с Павлом Климкиным:​

       

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Война Владимир Путин Павел Климкин Война на Донбассе
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