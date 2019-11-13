Попытается сделать "Новороссию", – Климкин сказал, какую часть Украины может отбить Путин

Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что Владимир Путин после Донбасса будет акцентироваться на украинском Юге.

Такое мнение он озвучил в интервью 24 каналу и пояснил: "В то же время украинский Юг для РФ решает сразу 6-7 стратегических задач. Это контроль над безопасностью Черного моря, это коридоры в Крым и Приднестровье...".

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По его словам, на юге Украины сначала будет дестабилизация, а затем – возможные военные и гибридные средства.

Сначала будут гибридные. Путин может позволить себе полную военную операцию, но не хочет этого. Он будет стремиться сначала к дестабилизации. И потом ко всему, что позволит отбить украинский Юг. Не факт, что он будет его присоединять. Он попытается сделать какую-то "Новороссию",

– подчеркнул Климкин.

Также добавил: "Думаю, что это, увы, реально. Я этого очень боюсь. Считаю, что это входит в российские планы. Считаю, что на сегодня у России есть план перестроить вообще пространство, касательное к ней. Сделать не совсем Российскую империю, и не совсем СССР. А некую третью версию".



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По его словам, Россия хочет, чтобы территории зависели от нее и лишь она смогла управлять ими и сказать Европе: "Смотрите, это наше общее соседство. Но управлять можем только мы и навести порядок можем только мы".

Это будет новая реинкарнация Ялты (речь идет о Ялтинской конференции 1945 года, – 24 канал). Это не будет Ялта в том смысле, как поделили сферы влияния. Но это будет такая логика,

– подчеркнул политик.

Что известно о Ялтинской конференции?

Это дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР, которая состоялась в феврале 1945 года, чтобы решить проблемы, связанные с окончанием Второй мировой войны, а также послевоенного порядка.



Так называемая "Декларация об освобожденной Европе" как часть решений Ялтинской конференции оставила советской стороне свободные руки в интерпретации "помощи" освобожденным народам. Вследствие этого СССР обеспечил себе политический контроль над оккупированными ним странами, что привело к советизации Восточной и Центральной Европы и вызвало "холодную войну".

К слову, недавно министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что пока не видит угрозы нападения России с Юга. Это несмотря на то, что, например, в оккупированном Крыму продолжается процесс милитаризации.

Об этом и другом – читайте в первой и второй частях интервью 24 канала с Павлом Климкиным

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