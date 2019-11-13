Спробує зробити "Новоросію", – Клімкін сказав, яку частину України може відбити Путін

Колишній голова МЗС Павло Клімкін вважає, що Володимир Путін після Донбасу буде акцентуватись на українському Півдні.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю 24 каналу та пояснив: "Водночас український Південь для РФ вирішує одразу 6 – 7 стратегічних завдань. Це контроль над безпекою Чорного моря, це коридори до Криму та Придністров'я...".

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За його словами, на півдні України спершу буде дестабілізація, а потім – можливі військові і гібридні засоби.

Спочатку будуть гібридні. Путін може дозволити собі повну військову операцію, але не хоче цього. Він буде прагнути спочатку до дестабілізації. І потім до всього, що дозволить відбити український Південь. Не факт, що він буде його приєднувати. Він спробує зробити якусь "Новоросію",

– наголосив Клімкін.

Також додав: "Думаю, що це, на жаль, реально. Я цього дуже боюся. Вважаю, що це входить в російські плани. Вважаю, що на сьогодні у Росії є план перелаштувати взагалі простір, дотичний до неї. Зробити не зовсім Російську імперії, і не зовсім СРСР. А певну третю версію".



Звідки чекати удару Росії на Україну / Інфографіка 24 каналу

За його словами, Росія хоче, аби території залежали від неї і лише вона змогла керувати ними і сказати Європі: "Бачте, це наше спільне сусідство. Але керувати можемо тільки ми і навести лад можемо тільки ми".

Це буде нова реінкарнація Ялти (йдеться про Ялтинську конференцію 1945 року, – 24 канал). Це не буде Ялта в тому сенсі, як поділили сфери впливу. Але це буде така логіка,

– розповів політик.

Що відомо про Ялтинську конференцію?Це дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР, яка відбулася у лютому 1945 року, аби розв'язати проблеми, пов'язані із закінченням Другої світової війни, а також повоєнного ладу.



Так звана "Декларація про визволену Європу" як частина рішень Ялтинської конференції залишила радянській стороні вільні руки в інтерпретації "допомоги" визволеним народам. Внаслідок цього СРСР забезпечив собі політичний контроль над окупованими ним країнами, що довело до радянизації Східної та Центральної Європи й спричинило "холодну війну".

До слова, нещодавно міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що поки не бачить загрози нападу Росії з Півдня. Це попри те, що, наприклад, в окупованому Криму триває процес мілітаризації.

Про це та інше – читайте в першій та другій частинах інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним

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