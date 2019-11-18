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      Велика війна може прийти в Україну, – Клімкін

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      Павло Клімкін / 24 канал

      Колишній очільник МЗС Павло Клімкін вважає, що в Україні можлива велика війна, а тому необхідно зміцнювати українську обороноздатність.

      Такудумку він озвучив в інтерв'ю 24 каналу та пояснив: "Я вважаю, що вона можлива. Вона може прийти в Україну. Я не кажу, що зараз, але можливо в перспективі і ми маємо до цього готуватись, і обов’язково побудувати наші Збройні сили та територіальну оборону так, щоб ціна для того, хто хоче зайти в Україну, збільшилась в рази".

      До слова: Спробує зробити "Новоросію", – Клімкін сказав, яку частину України може відбити Путін

      За його словами, це основні завдання для України, незалежно від того, що буде відбуватись на Донбасі. 

      Ми всі віримо, що це буде успіх. Я в це не вірю, оскільки Путін в сьогоднішній ситуації, поки він намагається роздовбати Україну, в цьому не зацікавлений,
      – заявив Клімкін.

      Він назвав головні елементи, які гарантуватимуть безпеку в Україні і які необхідно реалізувати в наступні декілька років.

      "Формування ідентичності, зміцнення армії, більше свободи та відповідальності, перенесення рішень на нижчі рівні, адже не лише генерали мають керувати армією, так воно не працює, сержанти і молодші офіцери – вони приймають головні рішенні і турбуються про людей. Окрім цього нові боєприпаси, тобто протиповітряна оборона, це те що дозволить асиметричні речі робити – дрони, ефективна розвідка. Нам потрібні елементи інфраструктури НАТО, адже це буде гарантія безпеки до того моменту, як ми пройдемо... А ще система освіти, військової освіти, її треба передовбати до стандартів НАТО. Литовцям знадобилось для цього 15 років, нам потрібні свої кадри і кадри, які будуть їх навчати", – зазначив колишній очільник МЗС.

      Більше дивіться в третій частині інтерв'ю з Павлом Клімкіним 19 листопада о 12:30 на 24 каналі. Не пропустіть!

      росія україна напад
      Звідки чекати удару Росії на Україну / Інфографіка 24 каналу

      Читайте першу та другу частинах інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Росії Павло Клімкін Війна на Донбасі Збройні сили України Україна – Росія
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