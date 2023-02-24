Журналисты указывают, что информация была собрана на основе открытых данных, то есть о них россияне писали публично и это было легко проследить.

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Среди погибших:

свыше 1200 мобилизованных;

свыше 1300 заключенных;

более 1800 офицеров;

199 офицеров высшего ранга – подполковников, полковников и генералов.

Больше, чем во время Афганской войны

То есть, даже по этим данным, только за год войны против Украины Россия потеряла больше солдат, чем Советский Союз за время Афганской войны. Тогда же, согласно официальным оценкам, погибли 15 051 человек.

В то же время журналисты отметили, что реальный уровень потерь значительно выше, поскольку они в своей статистике учли случаи, подтверждаемые публично.

Важно! В США есть несколько иные данные, их статистика потерь окупантов даже выше, чем официальные данные Генштаба. Так, с начала полномасштабного вторжения России потери окупантов достигли 200 тысяч живой силы. Однако речь об убитых и раненых захватчиках.

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Реальная статистика потерь России