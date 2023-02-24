Журналісти вказують, інформація була зібрана на основі відкритих даних, тобто про них росіяни писали публічно і це було легко простежити.

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Серед загиблих:

понад 1200 мобілізованих;

понад 1300 ув'язнених;

більше ніж 1800 офіцерів;

199 офіцерів вищого рангу – підполковників, полковників і генералів.

Більше, ніж за час Афганської війни

Тобто, навіть за цими даними, за рік війни проти України, Росія втратила більше солдат, ніж Радянський Союз за час Афганської війни. Тоді ж, згідно з офіційними оцінками, загинули 15 051 людина.

Водночас журналісти зауважили, що реальний рівень втрат значно вищий, оскільки вони у своїй статистиці врахували випадки, які підтверджуються публічно.

Важливо! У США мають дещо інші дані, їх статистика втрат окупантів навіть вища, ніж офіційні дані Генштабу. Так, з початку повномаштабного вторгнення Росії втрати окупантів сягнули 200 тисяч живої сили. Однак, мова про вбитих та поранених загарбників.

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Реальна статистика втрат Росії