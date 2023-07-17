Об этом идет речь на фейсбук-странице батальона "Свобода". Больше об обращениях бойцов, рассказываем дальше.

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Поддержка в ведении боевых действий

Сегодня наши батальоны «Свобода» выражают искреннюю благодарность Киевскому городскому голове, Виталию Кличко, за системную помощь с начала полномасштабного вторжения и по сей день. Это дроны, качественные каски, тепловизоры и прицелы, радиостанции и гарнитуры, старлинки и другое необходимое оборудование,

– отмечают бойцы батальона "Свобода".

Отдельно бойцы аэроразведки батальона "Свобода" отмечают важность предоставленных дронов для ведения боевых действий.

"Ваша поддержка является составной частью нашего результата в количестве уничтоженных орков, в подбитой и сожженной технике. Дроны, которые вы нам передали, разведывают вражеские позиции и управляют артиллерией, десятки раз в день сбрасывают гранаты на головы оркам и все это возможно благодаря вашей поддержке. Больше дронов-меньше орков!", – говорят бойцы.

Бойцы батальона "Свобода" поблагодарили Кличко за системную помощь: смотрите видео

Напомним. Ранее Кличко рассказал, что до конца года в Киеве будет введена в эксплуатацию первая очередь современного реабилитационного центра для военных. Следующее – обещают сдать в 2024 году.