Про це йдеться на фейсбук-сторінці батальйону "Свобода". Більше про звернення бійців, розповідаємо далі.

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Підтримка у веденні бойових дій

Сьогодні наші батальйони "Свобода" висловлюють свою щиру подяку Київському міському голові, Віталію Кличко, за системну допомогу від початку повномасштабного вторгнення і донині. Це дрони, якісні каски, тепловізори та приціли, радіостанції та гарнітури, старлінки та інше необхідне обладнання,

– зазначають бійці батальйону "Свобода".

Окремо бійці аеророзвідки батальйону "Свобода" відзначають важливість наданих дронів для ведення бойових дій.

"Ваша підтримка є складовою нашого результату у кількості знищених орків, у підбитій і спаленій техніці. Дрони які ви нам надали розвідують ворожі позиції та керують артилерією, десятки разів на день скидають гранати на голови оркам і все це можливо завдяки вашій підтримці. Більше дронів-менше орків!", – наголошують бійці.

Бійці батальйону "Свобода" подякували Кличку за системну допомогу: дивіться відео

Нагадаємо. Раніше Кличко розповів, що до кінця року у Києві введуть в експлуатацію першу чергу сучасного реабілітаційного центру для військових. Наступну – обіцяють здати у 2024 році.