В государстве должны быть созданы единые для всех правила. Нельзя создавать для кого-то более льготные условия, а для кого-то – нет.

Так о проблеме так называемых "евроблях" высказался заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Что касается "евроблях", то я был одним из тех, кто проголосовал за продление этого моратория. Тогда я дал слово, что я больше не буду голосовать за продление моратория. Потому что я глубоко убежден, что в государстве должны быть созданы правила, единые для всех,

– подчеркнул он.

По мнению Стефанчука, сейчас могут быть "какие-то нюансы, связанные с процедурами", но возможности для людей были созданы.

"Равные возможности – это не только равные права. Но и равные обязанности. У нас не должно быть больше таких вещей, когда одни платят за других. Мы все-таки должны создать общество равных возможностей", – рассказал Стефанчук свое мнение относительно ситуации с "евробляхерами".

Новые законопроекты для "евробляхеров"

Заметим, что в июне более 40 народных депутатов, среди которых есть и "слуги народа" предложили снова сделать растаможку "евроблях" льготной.

В законопроектах предлагается освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.

Кроме того, предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на "еврономерах", которые уже находятся на территории Украины: в течение 180 дней со дня вступления законов в силу они смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тысячи гривен в госбюджет.

Стефанчук говорит: такие предложения не будет поддерживать, хотя позицию фракции "Слуги народа" пока не знает.

"Опять же, еще раз подчеркиваю, что это касается только меня. Какой будет позиция фракции? Я не знаю. Но я для себя этот вопрос решил. Я один раз проголосовал, потому что тогда была критическая ситуация. Возможность была создана. Больше за продолжение я голосовать не буду", – подчеркнул он.