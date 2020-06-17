Карантин – повод для введения определенных послаблений и предоставления льгот. Депутаты хотят пополнить этот список законопроектом, которым предлагаются определенные уступки для владельцев "евроблях".

О каких именно изменения для водителей авто на иностранных номерах говорится в проекте закона, – журналистка 24 канала анализировала вместе с юристами.

Ослабление для держателей евроблях

В мае этого года в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за превышение срока временного ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования (№ 3542).

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В законопроекте предусмотрено, что временно – на период 180 календарных дней – остановить взыскание по исполнительным производствам в отношении водителей, которые руководили нерастаможенным вовремя авто. Также предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закона "Об исполнительном производстве" и предоставить возможность в течение 180 календарных дней, со дня вступления в силу, не применяется ответственность за управление водителем авто, в отношении которого возбуждены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины.

О том как депутаты отсрочили штрафы для владельцев "евроблях", смотрите здесь:

Авторы законопроекта предлагают не наказывать водителей за:

нарушенные сроки временного ввоза или перемещение в таможенном режиме транзита;

транспортное средство используется для целей предпринимательской деятельности или получения доходов в Украине;

авто передано во владение, пользование человеку, который не ввозил его на таможенную территорию Украины или не помещал в таможенный режим транзита.

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Согласно пояснительной записке законопроекта, его принятие будет способствовать:

• созданию правовых предпосылок для растаможки автомобилей с иностранной регистрации, которые ранее ввозились на таможенную территорию Украины;

• комплексному урегулированию вопроса доступности для украинцев как нового, так и недорогого, но качественного применяемого транспорта с целью учета интересов всех слоев населения Украины.

Очередная законодательная попытка

Как отмечает адвокат АО "Мисечко и партнеры" Яна Квасница, это уже не впервые законодательный орган отсрочивает увеличение штрафа за ввоз "евроблях". Об этом неоднократно говорил и Президент Украины Владимир Зеленский.

Учитывая количество ввозимых в Украину авто и ситуацию относительно несоответствия доходов обычного украинца и цен на эти авто, в сравнении с европейскими странами, а также размер штрафов за просрочку сроков ввоза авто, вызванных, в частности, пандемией, имеем высокие шансы, что парламент проголосует за этот законопроект,

– считает Яна Мисечко.

Хотя, с другой стороны, пока существует дефицит бюджета, а штрафы, как известно, – это один из источников его наполнения.



Владельцам "евроблях" не придется платить штрафы / Фото https://pixabay.com

По мнению управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько, нынешняя редакция проекта закона требует значительных изменений, ведь это не первый раз, когда для владельцев транспортных средств на иностранной регистрации, предоставлялась отсрочка для окончания всех таможенных формальностей.

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В сентябре 2019 года парламент уже принимал похожий закон, которым отсрочил применение штрафов к владельцам так называемых "евроблях", однако как видим по состоянию на сегодня, статистическая ситуация с такими авто в Украине не изменилась.

В общем, я полностью поддерживаю применение штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере растаможки авто на иностранной регистрации, ведь это дополнительные поступления в бюджет государства,

– говорит Игорь Ясько.

Относительно данной редакции законопроекта, то по мнению Игоря Ясько в документ нужно внести изменения, касающиеся ввезенных авто и их владельцев, которые пересекли таможенную границу Украины с 1 марта и во время действия карантина. Ведь ограничительные меры в марте-мае значительно ограничили работу всех государственных и частных структур, что в свою очередь причиняло определенные неудобства для своевременной растаможки авто.