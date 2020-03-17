1,5 миллиарда на дорогах: кто и как монополизирует рынок техосмотра авто

Что скрывается за красивыми словами о европейских стандартах дорожного движения.

Украинские чиновники снова готовы пожертвовать безопасностью на дорогах и жизнями своих сограждан ради сиюминутной выгоды. К такому выводу приходишь, оценив проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны".

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Как нередко бывает у нас в стране, за красивыми словами скрывается куда более приземленное желание – монополизировать рынок и заработать. Как можно больше. Любой ценой. Иногда – даже ценой жизни и здоровья своих сограждан. Сертификация автомобилей превращается в фикцию, а обязательный технический контроль (до 2012 года – техосмотр) транспортных средств, который собираются ввести в ближайшее время для всех автомобилей – рискует вернуться в 1990-е, когда этой фикцией и оставался.

Повод для "распила"

Сегодня количество компаний, которые проводили сертификацию автомобилей и уполномочены Министерством инфраструктуры Украины, уменьшилось в десятки раз. Стоимость проведения сертификации транспортных средств, изготовленных для европейского рынка, составляет 2 500 гривен. Для американского – 5 000 гривен. В 2019 году в Украине было зарегистрировано 456 324 транспортных средства, для которых проведение сертификации было обязательным. Несложно подсчитать объем украинского рынка в этом сегменте. Это более 1,5 миллиарда гривен. И можно понять, почему украинские чиновники хотят его монополизировать. Благо, что сокращение количества транспортных средств, которые должны пройти обязательную сертификацию, не планируется. После "евроблях", которые составляли основной поток в 2019 году, Министерство инфраструктуры планирует ввести ее для транспортных средств, на которых установлено газобаллонное оборудование.

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Кроме того, законопроектом, внесенным на рассмотрение, предусматривается создание новой системы сбора информации и построение комплексной системы ее защиты. Парадокс в том, что такая система уже создана и успешно функционирует в МВД Украины (общегосударственная база данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств, которая является составной частью Единого государственного реестра МВД). Но на разработку новой предусмотрены значительные бюджетные финансовые расходы. Кто в конечном итоге заплатит за это, понятно всем – рядовые автомобилисты и предприниматели.

"Диджитализация открыла для чиновников новые возможности в распиле государственных средств, – говорит юрист Игорь Черненко. – Под новый тренд выбиваются деньги, создаются схемы, но лучше не становится. Существующая система уже адаптирована под европейские стандарты и не вызвала нареканий ни у владельцев транспортных средств, ни у контролирующих органов, ни у наших партнеров из ЕС. Создание новой системы ничем иным, как выкачиванием денег, я не назову".

Министерство инфраструктуры Украины уже продемонстрировало полную беспомощность в создании реестров. Как пример – Государственный реестр сертификатов соответствия транспортных средств и оборудования, которое Министерство не может создать в течение 8 лет,

– отмечает юрист.

Как контролировать независимый орган



Нововведения могут обусловить проблемы во время технического контроля / Фото из Facebook

Предлагая внести изменения в существующий порядок, Министерство инфраструктуры надеется на европейскую практику. Однако, чиновники либо лукавят, либо сознательно скрывают некоторые факты.

Например, пунктом 15 преамбулы Директивы 2014/45/ЕС определено, что обязательный технический контроль (а в терминологии Директивы – тестирования транспортного средства на пригодность к эксплуатации) – государственная функция. Следовательно, должен осуществляться государствами-членами или государственными или частными органами, уполномоченными проводить такие тестирования под своим контролем. Этой же Директивой установлено, что контроль за субъектами, которые осуществляют обязательный технический контроль, считается выполненным в случаях введения аккредитации в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета.

Аккредитацию в Украине осуществляет Национальное агентство по аккредитации Украины, которое и контролирует субъектов хозяйствования. Вопреки европейской практике, чиновники предлагают передать функции по контролю за субъектами хозяйствования объединению предприятий – Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. Ему же, вопреки установленным предписаниям Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", предлагается предоставить полномочия на приостановление хозяйственной деятельности субъекта, который проводит обязательный технический контроль. При этом причины, по которым Бюро может это сделать, абсолютно никак не регламентируются. Если простыми словами – Бюро на свое усмотрение будет решать, кто может проводить обязательный технический контроль, а кто нет.

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А среди требований к предприятиям, желающим заниматься обязательным техническим контролем-обязательное участие в Бюро. Это уже противоречие Закону Украины "Об общественных объединениях", где четко прописано, что никто не может быть принужден к вступлению в любое общественное объединение. Более того, согласно Закону Украины "О защите экономической конкуренции", прямое или косвенное принуждение субъектов хозяйствования к вступлению в ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные или другие формы объединений или осуществлению согласованных действий концентрации субъектов хозяйствования в других формах является грубым нарушением антимонопольного законодательства.

Управление деятельностью Бюро осуществляет его Президиум, который состоит из семи членов, три из которых должны иметь наибольшее количество аккредитованных пунктов проведения обязательного технического контроля. Получается, что сейчас Министерство инфраструктуры, отказывая предприятиям в отправлении их документов для включения в Реестр, просто формирует лояльное себе будущее Бюро. Которое в дальнейшем получит полную монополию на рынке.

Главный риск данного предложения заключается в том, что собрание Бюро Президиума считается правомочным, если на нем присутствуют пять из семи членов. Получается, что имея троих "своих" членов Президиума, которые получат наибольшее количество пунктов в Реестре, Министерство инфраструктуры будет полностью контролировать якобы независимый орган,

– говорит Черненко.

По его словаму, трое крупнейших монополистов в данной сфере будут контролировать все: возможность осуществления данной деятельности, ценообразование, создание новых правил и так далее.

Чем грозит монополия?

В первую очередь, повышением стоимости услуги, которая ложится на потребителей. И, естественно, отсутствием качества услуг. В погоне за количеством "нужных" пунктов обязательного технического контроля, чиновники просто забыли про этот компонент. Как следствие, появилась масса фирм, которые работают "по франшизе" и предлагают владельцам транспортных средств прохождение обязательного технического контроля "по фотографии".

Серьезная проблема: Украину ожидает транспортный коллапс

К тому же, есть риск потерять возможность свободного въезда в страны ЕС. Комиссия Европейского союза мониторит ситуацию на рынке обязательного технического контроля в Украине. И в случае принятия закона, может ввести дополнительный техосмотр перед пунктами пропуска. В этом случае нас ждут дополнительные очереди и затраты, а также реальный запрет тем транспортным средствам, которые не соответствует требованиям ЕС, на въезд в страны Европейского союза.

Даже если опустить критическую ситуацию на украинских дорогах в плане безопасности, последствия принятия данного законопроекта могут быть катастрофическими,

– резюмирует Черненко.

По его мнению, если Европа, где требования относительно состояния транспортных средств растут с каждым годом, откажется "принимать" результаты украинского обязательного технического контроля, мы не только лишимся возможности путешествовать в ЕС на своем авто, но и получим серьезный удар по экономике.

Автор: Андрей Дронь