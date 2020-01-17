17:53
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Авторы Северин Трач
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      В Украине введут новые стандарты для автомобильных номеров

      114 Читати новину українською
      Автономера по новым стандартам / Autonews.ua

      Правительство готовит очередное нововведение для украинских автомобилистов.

      Предложение в ближайшее время поступит в Кабинет министров.

      Читайте также: Сколько нелегальных АЗС закрыли в Украине с начала года

      Правительство готовит очередное нововведение для украинских автомобилистов. По нашей информации, в ближайшее время Кабинет министров рассмотрит изменения в ГОСТ автомобильных номеров. После вступления решения в силу всем владельцам транспортных средств в течение следующих пяти лет придется изменить номера в соответствии с новыми требованиями. А в связи с возможным принятием поправок в Закон Украины "О дорожном движении", цена номеров рискует вырасти вдвое, а значит, введение новых стандартов значительно ударит по карманам автомобилистов.

      "Компаниям, которые сейчас занимаются изготовлением номеров, придется перенастраивать свое оборудование, менять поставщиков заготовок и требования к продукции, – говорит юрист Артем Горсунский. – Все это требует и времени, и финансовых вложений. И, естественно, скажется на конечной стоимости номеров. При этом неясно, почему существующие стандарты, соответствующие принятым в ЕС нормам, плохи? И если владельцы авто с уровнем достатка выше среднего не сильно ощутят ценовые колебания, то что делать тем, у кого месячный доход ниже? Примеры так называемых евроблях показывают, что проблемы в таком случае неизбежны".

      Стоит знать: Штрафы владельцам "евроблях" отсрочили: закон уже опубликован

      6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
      сегодня
      99636
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Автосервис Авто Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:36 Отставка правительства России: для чего это Путину и чего ожидать Украине
      Світлана Попова 123
      сегодня , 16:00 Реформа среднего образования в Украине 2020: все, что нужно знать о новом законе
      Ростислав Струтинський 172
      сегодня , 14:00 Первая помощь при укусах насекомых
      52
      9 декабря 2019 , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      419
      сегодня , 15:55 Уже не ФЛП: как закрыть предпринимательскую деятельность
      Яніна Ткачук 39874
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук