В Украине введут новые стандарты для автомобильных номеров

Правительство готовит очередное нововведение для украинских автомобилистов.

Предложение в ближайшее время поступит в Кабинет министров.

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Правительство готовит очередное нововведение для украинских автомобилистов. По нашей информации, в ближайшее время Кабинет министров рассмотрит изменения в ГОСТ автомобильных номеров. После вступления решения в силу всем владельцам транспортных средств в течение следующих пяти лет придется изменить номера в соответствии с новыми требованиями. А в связи с возможным принятием поправок в Закон Украины "О дорожном движении", цена номеров рискует вырасти вдвое, а значит, введение новых стандартов значительно ударит по карманам автомобилистов.

"Компаниям, которые сейчас занимаются изготовлением номеров, придется перенастраивать свое оборудование, менять поставщиков заготовок и требования к продукции, – говорит юрист Артем Горсунский. – Все это требует и времени, и финансовых вложений. И, естественно, скажется на конечной стоимости номеров. При этом неясно, почему существующие стандарты, соответствующие принятым в ЕС нормам, плохи? И если владельцы авто с уровнем достатка выше среднего не сильно ощутят ценовые колебания, то что делать тем, у кого месячный доход ниже? Примеры так называемых евроблях показывают, что проблемы в таком случае неизбежны".

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