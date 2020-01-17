В Україні введуть нові стандарти для автомобільних номерів

Уряд готує чергове нововведення для українських автомобілістів.

Пропозиція найближчим часом надійде до Кабінету міністрів.

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Уряд готує чергове нововведення для українських автомобілістів. За нашою інформацією, найближчим часом Кабінет міністрів розгляне зміни до ДСТУ автомобільних номерів. Після набрання рішенням чинності всім власникам транспортних засобів протягом наступних п'яти років доведеться змінити номери відповідно до нових вимог. А в зв'язку з можливим прийняттям поправок до Закону України "Про дорожній рух", ціна номерів ризикує вирости вдвічі, а значить, введення нових стандартів значно вдарить по кишенях автомобілістів.

"Компаніям, які зараз займаються виготовленням номерів, доведеться переналагоджувати свою обладнання, змінювати постачальників заготовок і вимоги до продукції, – говорить юрист Артем Горсунскій. – Все це потребує і часу, і фінансових вкладень. І, природно, позначиться на кінцевій вартості номерів. При цьому неясно, чому існуючі стандарти, які відповідають прийнятим в ЄС нормам, погані? І якщо власники авто з рівнем достатку вище середнього не сильно відчують цінові коливання, то що робити тим, у кого місячний дохід нижче? Приклади так називаємо евроблях показують, що проблеми в такому разі неминучі".

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