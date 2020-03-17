1,5 мільярда гривень на дорогах: хто і як монополізує ринок техогляду авто

Що ховається за красивими словами про європейські стандарти дорожнього руху.

Українські чиновники знову готові пожертвувати безпекою на дорогах і життями своїх співгромадян заради сьогочасної вигоди. До такого висновку приходиш, оцінивши проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку".

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Як нерідко буває у нас в країні, за красивими словами ховається куди більш приземлене бажання – монополізувати ринок і заробити. Якомога більше. Будь-якою ціною. Іноді – навіть ціною життя і здоров'я своїх співгромадян. Сертифікація автомобілів перетворюється на фікцію, а обов'язкових технічний контроль (до 2012 року – техогляд) транспортних засобів, який збираються ввести найближчим часом для всіх автомобілів – ризикує повернутися в 1990-ті, коли цією фікцією і залишався.

Привід для "розпилу"

Сьогодні кількість компаній, які проводили сертифікацію автомобілів, уповноважених Міністерством інфраструктури України, зменшилася в десятки разів. Вартість проведення сертифікації для транспортних засобів, виготовлених для європейського ринку, становить 2 500 гривень. Для американського – 5 000 гривень. У 2019 року в Україні було зареєстровано 456 324 транспортних засоби, для яких проведення сертифікації було обов'язковим. Нескладно підрахувати обсяг українського ринку в цьому сегменті. Це понад 1,5 мільярда гривень. І можна зрозуміти, чому українські чиновники бажають його монополізувати. Благо, що скорочення кількості транспортних засобів, які повинні пройти обов'язкову сертифікацію, не планується. Після "евроблях", які складали основний потік в 2019 році, Міністерство інфраструктури планує ввести її для транспортних засобів, на яких встановлено газобалонне обладнання.

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Крім того, законопроектом, внесеним на розгляд, передбачається створення нової системи збору інформації та побудова комплексної системи її захисту. Парадокс в тому, що така система вже створена і успішно функціонує в МВС України (загальнодержавна база даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, яка є складовою частиною Єдиного державного реєстру МВС). Але на розробку нової передбачені значні бюджетні фінансові витрати. Хто в кінцевому підсумку заплатить за це, зрозуміло всім – рядові автомобілісти і підприємці.

"Діджіталізація відкрила для чиновників нові можливості в розпилі державних коштів, – каже юрист Ігор Черненко. – Під новий тренд вибиваються гроші, створюються схеми, але краще не стає. Існуюча система вже адаптована під європейські стандарти і не викликала нарікань ні у власників транспортних засобів, ні у органів контролю, ні у наших партнерів з ЄС. Створення нової системи нічим іншим як викачуванням грошей я не назву".

Міністерство інфраструктури України вже продемонструвало повну безпорадність у створенні реєстрів. Як приклад – Державний реєстр сертифікатів відповідності транспортних засобів та устаткування, яке Міністерство не може створити протягом 8 років, – зазначає юрист.

Як контролювати незалежний орган



Нововведення можуть спричини проблеми під час технічного контролю / Фото Facebook

Пропонуючи внести зміни в існуючий порядок, Міністерство інфраструктури сподівається на європейську практику. Однак, чиновники або лукавлять, або свідомо приховують деякі факти.

Наприклад, пунктом 15 преамбули Директиви 2014/45/ЄС визначено, що обов'язковий технічний контроль (а в термінології Директиви – тестування транспортного засобу на придатність до експлуатації) – державна функція. Отже, має здійснюватися державами-членами або державними чи приватними органами, уповноваженими проводити такі тестування під своїм контролем. Цією ж Директивою встановлено, що контроль за суб'єктами, що здійснюють обов'язковий технічний контроль, вважається виконаним у випадках введення акредитації відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради.

Акредитацію в Україні здійснює Національне агентство з акредитації України, яке і контролює суб'єктів господарювання. Всупереч європейській практиці, чиновники пропонують передати функції по контролю за суб'єктами господарювання об'єднанню підприємств – Бюро з безпеки експлуатації колісних транспортних засобів. Йому ж, всупереч встановленим приписами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пропонується надати повноваження на зупинення господарської діяльності суб'єкта, який проводить обов'язковий технічний контроль. При цьому причини, за якими Бюро може це зробити, абсолютно ніяк не регламентуються. Якщо простими словами – Бюро на свій розсуд буде вирішувати, хто може проводити обов'язковий технічний контроль, а хто ні.

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А серед вимог до підприємств, які бажають займатися обов'язковим технічним контролем – обов'язкова участь в Бюро. Це вже протиріччя Закону України "Про громадські об'єднання", де чітко прописано, що ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке громадське об'єднання. Більш того, відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції", прямий або непрямий примус суб'єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні чи інші форми об'єднань або здійснення узгоджених дій концентрації суб'єктів господарювання в інших формах є грубим порушення антимонопольного законодавства.

Управління діяльністю Бюро здійснює його Президія, яка складається з семи членів, три з яких повинні мати найбільшу кількість акредитованих пунктів проведення обов'язкового технічного контролю. Виходить, що зараз Міністерство інфраструктури, відмовляючи підприємствам у відправленні їх документів для включення до Реєстру, просто формує лояльне собі майбутнє Бюро. Яке в подальшому отримає повну монополію на ринку.

Головний ризик даної пропозиції полягає в тому, що збори Президії Бюро вважається легітимним, якщо на ньому присутні п'ять з семи членів. Виходить, що маючи трьох "своїх" членів Президії, які отримають найбільшу кількість пунктів в Реєстрі, Міністерство інфраструктури буде повністю контролювати начебто незалежний орган, – каже Черненко.

За його словаму, троє найбільших монополістів в даній сфері контролюватимуть все: можливість здійснення даної діяльності, ціноутворення, створення нових правил і так далі.

Чим загрожує монополія?

В першу чергу, підвищенням вартості послуги, яка лягає на споживачів. І, природно, відсутністю якості послуг. У гонитві за кількістю "потрібних" пунктів обов'язкового технічного контролю, чиновники просто забули про цей компонент. Як наслідок, з'явилася маса фірм, що працюють "по франшизі" і пропонують власникам транспортних засобів проходження обов'язкового технічного контролю "по фотографії".

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До того ж, є ризик втратити можливість вільного в'їзду в країни ЄС. Комісія Європейського союзу моніторить ситуацію на ринку обов'язкового технічного контролю в Україні. І в разі прийняття закону, може ввести додатковий техогляд перед пунктами пропуску. У цьому випадку нас чекають додаткові черги і витрати, а також реальна заборона тим транспортним засобам, які не відповідає вимогам ЄС, у в'їзду в країни Європейського союзу.

Навіть якщо опустити критичну ситуацію на українських дорогах в плані безпеки, наслідки прийняття даного законопроекту можуть бути катастрофічними, – резюмує Черненко.

На його думку, якщо Європа, де вимоги за станом транспортних засобів зростають з кожним роком, відмовиться "приймати" результати українського обов'язкового технічного контролю, ми не тільки втратимо можливості подорожувати в ЄС на своєму авто, а й отримаємо серйозний удар по економіці.

Автор: Андрій Дронь