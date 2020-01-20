Україну очікує транспортний колапс

Споживачі, які придбали нове авто, можуть зіштовхнутися із серйозними труднощами при його реєстрації.

Причина – у можливих змінах до Закону України "Про дорожній рух", ініційованими МВС та підтриманими Кабінетом міністрів. І хоча правки ще не прийняті Верховною Радою, їх наслідки десятки тисяч автомобілістів відчують вже незабаром.

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Згідно із запропонованими нововведеннями, Міністерство внутрішніх справ (вважайте держава) відмовляється від права видати автомобільні номери для транспортних засобів, віддаючи це на відкуп суб'єктам підприємницької діяльності, залишаючи за собою лише контролюючі функції. Займатися виготовленням номерів зможе будь-який підприємець, що матиме необхідне обладнання та буде обраний обласним чи районним відділенням поліції.

Попри те, що правки до Закону ще не прийняті, на місцях уже почали впроваджувати ініціативу, відмовляючи у продовженні контрактам фірмам, які працювали тривалий час, мають досвід роботи на ринку, знання усіх технологічних нюансів та необхідне обладнання. За словами юристів та експертів автомобільного ринку, така політики держави гарантовано приведе до справжнього колапсу.

"Знаючи українську ментальність, впевнений, що нові контракти отримають фірми, наближені до керівництва регіональних відділень МВС, – розповідає юрист Артем Горсунський. – Подорожчання номерних знаків до уваги не беру – про це вже говорили і це на 100 відсотків правильний сценарій у разі прийняття поправок до закону. Але при цьому не варто забувати і про інший, більш важливий чинник. Якщо на заміну перевіреним компаніям прийдуть фірми без належних досвіду та обладнання, на ринку може статися справжній колапс. Буде ризик отримати не лише номери сумнівної якості, а й прочекати їх кілька місяців".

Артем Горсунський зазначає, що обладнання – доволі специфічна і дорога річ, на її завезення потрібен час.

"Зараз навіть не хочу обговорювати гіпотетичні ситуації, за яких більшість нових фірм можуть виступати лише посередниками. Мова про компанії, які будуть працювати чесно. За час, який вони витратять на придбання обладнання, закупівлю заготовок, налаштування і ознайомлення з процесом, доведеться розплачуватися споживачам. Своїми нервами. І грошима. Тож, якщо ви придбали, плануєте придбати чи поміняти автомобіль, моя порада – не затягувати зі встановленням авто на облік. Інакше можете втратити багато часу, – додає юрист.

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