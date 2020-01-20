13:08
20 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Авторы Северин Трач
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Украину ожидает транспортный коллапс

      65 Читати новину українською
      Почему изготовление номеров может занять много времени / Depositphotos

      Потребители, которые приобрели новый автомобиль, могут столкнуться с серьезными трудностями во время его регистрации.

      Причина – в возможных изменениях в Закон Украины "О дорожном движении", инициированными МВД и поддержанными Кабинетом министров. И хотя правки еще не приняты Верховной Радой, их последствия десятки тысяч автомобилистов почувствуют уже скоро.

      Важно! В Украине введут новые стандарты для автомобильных номеров

      Согласно предложенным нововведениям, Министерство внутренних дел (считайте, государство) отказывается от права выдавать автомобильные номера для транспортных средств, отдавая это на откуп субъектам предпринимательской деятельности, оставляя за собой лишь контролирующие функции. Заниматься изготовлением номеров сможет любой предприниматель, который будет иметь необходимое оборудование и будет выбран областным или районным отделением полиции.

      Несмотря на то, что поправки в Закон еще не приняты, на местах уже начали внедрять инициативу, отказывая в продолжении контрактов фирмам, которые работали длительное время, имеют опыт работы на рынке, знание всех технологических нюансов и необходимое оборудование. По словам юристов и экспертов автомобильного рынка, такая политика государства гарантированно приведет к настоящему коллапсу.

      "Зная украинскую ментальность, уверен, что новые контракты получат компании, приближенные к руководству региональных отделений МВД, – рассказывает юрист Артем Горсунский. – Подорожание номерных знаков в расчет не беру – об этом уже говорили и это на 100 процентов правильный сценарий в случае принятия поправок в закон. Но при этом не стоит забывать и о другом, более важном факторе. Если на замену проверенным компаниям придут фирмы без надлежащих опыта и оборудования, на рынке может произойти настоящий коллапс. Будет риск получить не только номера сомнительного качества, но и прождать их несколько месяцев".

      Артем Горсунский отмечает, что оборудование – достаточно специфическая и дорогая вещь, на ее ввоз требуется время.

      "Сейчас даже не хочу обсуждать гипотетические ситуации, при которых большинство новых фирм могут выступать лишь посредниками. Речь о компаниях, которые будут работать честно. За время, которое они потратят на приобретение оборудования, закупку заготовок, настройки и ознакомление с процессом, придется расплачиваться потребителям. Своими нервами. И деньгами. Поэтому, если вы приобрели, планируете приобрести или поменять автомобиль, мой совет – не затягивать с установлением авто на учет. Иначе можете потерять много времени", – добавляет юрист.

      Следует знать: В Киев закупили эвакуаторы, которые забирают автомобиль менее чем за минуту

      Американские военные не допустили Россию к нефтяным месторождениям в Сирии: детали
      сегодня
      1034
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Авто Публикации Министерство внутренних дел Автосервис
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Украину ожидает транспортный коллапс
      Северин Трач 65
      сегодня , 12:00 Цирк против государства вертухаев – Дубинянский про украино-российское противостояние
      Михайло Дубинянський 390
      15 января , 12:06 Как зарабатывать деньги на хобби: полезные советы
      Марія Бондар 495
      15 января , 16:55 Куда пойти в январе: самые интересные события Киева
      203
      сегодня , 08:15 Ernest Airlines приостановил полеты: как теперь добраться из Украины в Италию
      Світлана Попова 475
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук