Украину ожидает транспортный коллапс

Потребители, которые приобрели новый автомобиль, могут столкнуться с серьезными трудностями во время его регистрации.

Причина – в возможных изменениях в Закон Украины "О дорожном движении", инициированными МВД и поддержанными Кабинетом министров. И хотя правки еще не приняты Верховной Радой, их последствия десятки тысяч автомобилистов почувствуют уже скоро.

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Согласно предложенным нововведениям, Министерство внутренних дел (считайте, государство) отказывается от права выдавать автомобильные номера для транспортных средств, отдавая это на откуп субъектам предпринимательской деятельности, оставляя за собой лишь контролирующие функции. Заниматься изготовлением номеров сможет любой предприниматель, который будет иметь необходимое оборудование и будет выбран областным или районным отделением полиции.

Несмотря на то, что поправки в Закон еще не приняты, на местах уже начали внедрять инициативу, отказывая в продолжении контрактов фирмам, которые работали длительное время, имеют опыт работы на рынке, знание всех технологических нюансов и необходимое оборудование. По словам юристов и экспертов автомобильного рынка, такая политика государства гарантированно приведет к настоящему коллапсу.

"Зная украинскую ментальность, уверен, что новые контракты получат компании, приближенные к руководству региональных отделений МВД, – рассказывает юрист Артем Горсунский. – Подорожание номерных знаков в расчет не беру – об этом уже говорили и это на 100 процентов правильный сценарий в случае принятия поправок в закон. Но при этом не стоит забывать и о другом, более важном факторе. Если на замену проверенным компаниям придут фирмы без надлежащих опыта и оборудования, на рынке может произойти настоящий коллапс. Будет риск получить не только номера сомнительного качества, но и прождать их несколько месяцев".

Артем Горсунский отмечает, что оборудование – достаточно специфическая и дорогая вещь, на ее ввоз требуется время.

"Сейчас даже не хочу обсуждать гипотетические ситуации, при которых большинство новых фирм могут выступать лишь посредниками. Речь о компаниях, которые будут работать честно. За время, которое они потратят на приобретение оборудования, закупку заготовок, настройки и ознакомление с процессом, придется расплачиваться потребителям. Своими нервами. И деньгами. Поэтому, если вы приобрели, планируете приобрести или поменять автомобиль, мой совет – не затягивать с установлением авто на учет. Иначе можете потерять много времени", – добавляет юрист.

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