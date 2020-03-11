Смерті на дорогах: в чому винна держава

За офіційними даними, минулого року в результаті дорожньо-транспортних пригод в Україні загинули 3 454 людини, 32 736 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Економіка або сумнівна економія?

Україна впевнено посідає одне з перших місць в Європі за кількістю жертв ДТП. За п'ять років на дорогах нашої країни загинули приблизно стільки ж людей, скільки – за час війни на Сході України. Смертельних ДТП в Україні в п'ять разів більше, ніж в країнах Євросоюзу. Щороку в Україні в дорожньо-транспортних пригодах гинуть понад 3 тисячі осіб і понад 30 тисяч отримують травми. Щорічно через ДТП країна втрачає 5 млрд доларів або 2,5% ВВП. Ключових чинників, які формують таку жахливу картину, три: погані дорогі, безпечність водіїв і відсутність належного технічного контролю транспортних засобів. Причому навіть відремонтовані траси і повне дотримання правил не може служити гарантією безпеки на дорозі.

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Чому так відбувається?

Напевно, кожен з нас хоча б раз у житті хапався за голову, перш ніж сісти в старенький маршрутний автобус. Або, опинившись в таксі, відчував шокову терапію, оцінивши, що твориться в салоні авто.

Але чи багато хто з нас ставив собі питання, як такі транспортні засоби могли опинитися на дорозі? Хто "зробив" ці машини повноправними учасниками дорожнього руху? І як взагалі цей автомобіль або автобус змогли пройти сертифікацію або технічний огляд? Колеса, які відвалюються на ходу, і "дивовижні" двері "маршруток", які самостійно відкриваються, і, як наслідок, маса ДТП, причиною яких вказана "технічна несправність" або "втрата управління" транспортним засобом.

Чому такі цифри?

За офіційною статистикою кількість ДТП і постраждалих в них за минулий рік збільшилася майже на 20%. При цьому, якщо вірити цифрам, кількість відремонтованих доріг збільшилася приблизно на таку ж цифру. Парадокс? Насправді, причина в монополізації сфери обов'язкового технічного контролю та сертифікації транспортних засобів, яка практично зупинила роботу цієї галузі, перетворила її на фікцію.

Обов'язковий технічний контроль в Україні здійснюють підприємства, які акредитовані і внесені до Реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю.

На один автомобіль при технологічно правильному огляді в середньому йде близько 20 – 30 хвилин, – каже експерт Ігор Черненко. – При повному завантаженні у 8-годинний робочий день одне підприємство може обслужити близько 24 машин. На 20 робочих днів – виходить близько 480 автомобілів. Зараз же ми знаємо, що є підприємства, які видають 2600 протоколів обов'язкового технічного контролю в місяць. Це просто нереально.

Що стосується сертифікації, то ситуація тут критична.

Раніше в Україні було 57 підприємств, які здійснювали сертифікацію і були "уповноважені" Міністерством інфраструктури України. Зараз таких залишилося 10. Але при цьому кількість виданих сертифікатів, а всі транспортні засоби (як нові, так і старі) зобов'язані пройти сертифікацію, неухильно зростає. При цьому експерти галузі запевняють, що, з огляду на завантаження підприємств, при кваліфікованому технічному огляді автомобіля, це просто неможливо фізично.

"Доходить до того, що деякі центри пропонують клієнту вислати фотографії та дані автомобіля, а самі своєю чергою зобов'язуються також поштою надіслати документи пройденої сертифікації", – каже Ігор Черненко.

Страждають люди та репутація

В результаті страждають не тільки учасники дорожнього руху, а й міжнародна репутація України. Ситуація, що склалася у сфері техоглядів і сертифікації автомобілів, всерйоз стурбувала європейських партнерів. Представники провідних європейських компаній, що постачають обладнання для техоглядів і сертифікації транспортних засобів, ознайомившись з ситуацією в Україні (під їх маркою продовжують завозити або непрацююче, або обладнання, яке вже відпрацювало своє), звернулися з листом до Кабінету міністрів з проханням вплинути на поточне положення справ. Наступний крок – подача позовних заяв до суду.

Чимало критики викликав і проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку". На думку експертів, прийняття цього Закону призведе до монополізації ринку, а його норми не відповідають вимогам Європейського Союзу.

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"Як це часто буває, благими намірами вимощена дорога в пекло, – каже Черненко. – За красивою вивіскою ховається велика монополізація ринку, яка відбувається вже зараз. Якої просто потрібно надати законну форму. У підсумку ми отримаємо те, що вже маємо, але в набагато більших масштабах – фіктивні фірми, липові техогляди і сертифікації. І, як наслідок, збільшення кількості ДТП та смертей".

Автор: Андрій Дронь