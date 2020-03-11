18:55
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, 10 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Смерті на дорогах: в чому винна держава

      - Читать новость на русском
      ДТП на дорогох України: як цьому може зарадити влада? / superpolisa

      За офіційними даними, минулого року в результаті дорожньо-транспортних пригод в Україні загинули 3 454 людини, 32 736 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

      Економіка або сумнівна економія?

      Україна впевнено посідає одне з перших місць в Європі за кількістю жертв ДТП. За п'ять років на дорогах нашої країни загинули приблизно стільки ж людей, скільки – за час війни на Сході України. Смертельних ДТП в Україні в п'ять разів більше, ніж в країнах Євросоюзу. Щороку в Україні в дорожньо-транспортних пригодах гинуть понад 3 тисячі осіб і понад 30 тисяч отримують травми. Щорічно через ДТП країна втрачає 5 млрд доларів або 2,5% ВВП. Ключових чинників, які формують таку жахливу картину, три: погані дорогі, безпечність водіїв і відсутність належного технічного контролю транспортних засобів. Причому навіть відремонтовані траси і повне дотримання правил не може служити гарантією безпеки на дорозі.

      До речі: В Україні введуть нові стандарти для автомобільних номерів

      Чому так відбувається?

      Напевно, кожен з нас хоча б раз у житті хапався за голову, перш ніж сісти в старенький маршрутний автобус. Або, опинившись в таксі, відчував шокову терапію, оцінивши, що твориться в салоні авто.

      Але чи багато хто з нас ставив собі питання, як такі транспортні засоби могли опинитися на дорозі? Хто "зробив" ці машини повноправними учасниками дорожнього руху? І як взагалі цей автомобіль або автобус змогли пройти сертифікацію або технічний огляд? Колеса, які відвалюються на ходу, і "дивовижні" двері "маршруток", які самостійно відкриваються, і, як наслідок, маса ДТП, причиною яких вказана "технічна несправність" або "втрата управління" транспортним засобом.

      Чому такі цифри?

      За офіційною статистикою кількість ДТП і постраждалих в них за минулий рік збільшилася майже на 20%. При цьому, якщо вірити цифрам, кількість відремонтованих доріг збільшилася приблизно на таку ж цифру. Парадокс? Насправді, причина в монополізації сфери обов'язкового технічного контролю та сертифікації транспортних засобів, яка практично зупинила роботу цієї галузі, перетворила її на фікцію.

      Обов'язковий технічний контроль в Україні здійснюють підприємства, які акредитовані і внесені до Реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю.

      На один автомобіль при технологічно правильному огляді в середньому йде близько 20 – 30 хвилин, – каже експерт Ігор Черненко. – При повному завантаженні у 8-годинний робочий день одне підприємство може обслужити близько 24 машин. На 20 робочих днів – виходить близько 480 автомобілів. Зараз же ми знаємо, що є підприємства, які видають 2600 протоколів обов'язкового технічного контролю в місяць. Це просто нереально.

      Що стосується сертифікації, то ситуація тут критична.

      Раніше в Україні було 57 підприємств, які здійснювали сертифікацію і були "уповноважені" Міністерством інфраструктури України. Зараз таких залишилося 10. Але при цьому кількість виданих сертифікатів, а всі транспортні засоби (як нові, так і старі) зобов'язані пройти сертифікацію, неухильно зростає. При цьому експерти галузі запевняють, що, з огляду на завантаження підприємств, при кваліфікованому технічному огляді автомобіля, це просто неможливо фізично.

      "Доходить до того, що деякі центри пропонують клієнту вислати фотографії та дані автомобіля, а самі своєю чергою зобов'язуються також поштою надіслати документи пройденої сертифікації", – каже Ігор Черненко.

      Страждають люди та репутація

      В результаті страждають не тільки учасники дорожнього руху, а й міжнародна репутація України. Ситуація, що склалася у сфері техоглядів і сертифікації автомобілів, всерйоз стурбувала європейських партнерів. Представники провідних європейських компаній, що постачають обладнання для техоглядів і сертифікації транспортних засобів, ознайомившись з ситуацією в Україні (під їх маркою продовжують завозити або непрацююче, або обладнання, яке вже відпрацювало своє), звернулися з листом до Кабінету міністрів з проханням вплинути на поточне положення справ. Наступний крок – подача позовних заяв до суду.

      Чимало критики викликав і проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку". На думку експертів, прийняття цього Закону призведе до монополізації ринку, а його норми не відповідають вимогам Європейського Союзу.

      Зверніть увагу: В Україні запускають глобальну відеофіксацію порушень ПДР, – Аваков

      "Як це часто буває, благими намірами вимощена дорога в пекло, – каже Черненко. – За красивою вивіскою ховається велика монополізація ринку, яка відбувається вже зараз. Якої просто потрібно надати законну форму. У підсумку ми отримаємо те, що вже маємо, але в набагато більших масштабах – фіктивні фірми, липові техогляди і сертифікації. І, як наслідок, збільшення кількості ДТП та смертей".

      Автор: Андрій Дронь

      Коронавірус та туристичний ринок: чи стали українці менше подорожувати
      сьогодні
      Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП Публікації Статті Автосервіс Авто Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:32 Все про коронавірус: 12 корисних статей
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 18:00 Путін закладає міну для Зеленського
      Віталій Портников
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      сьогодні , 17:53 Гарві Вайнштейна засудили на 23 роки в'язниці: жертви продюсера та їхні відверті зізнання
      Олександра Кравчук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук