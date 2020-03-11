Смерти на дорогах: в чем виновато государство

По официальным данным, в прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине погибли 3 454 человека, 32 736 – получили травмы различной степени тяжести.

Экономика или сомнительная экономия?

Украина уверенно занимает одно из первых мест в Европе по количеству жертв ДТП. За пять лет на дорогах нашей страны погибло примерно столько же людей, сколько за время войны на Востоке Украины. Смертельных ДТП в Украине в пять раз больше, чем в странах Евросоюза. Ежегодно в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибают более 3 тысяч человек и более 30 тысяч получают травмы. Ежегодно из-за ДТП страна теряет 5 млрд долларов или 2,5% ВВП. Ключевых факторов, которые формируют такую ужасную картину, три: плохие дорогие, беспечность водителей и отсутствие должного технического контроля транспортных средств. Причем даже отремонтированные трассы и полное соблюдение правил не могут служить гарантией безопасности на дороге.

Кстати: В Украине введут новые стандарты для автомобильных номеров

Почему так происходит?

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни хватался за голову, прежде чем сесть в старенький маршрутный автобус. Или, оказавшись в такси, чувствовал шоковую терапию, оценив, что творится в салоне авто.

Но многие ли из нас задавали себе вопрос, как такие транспортные средства могли оказаться на дороге? Кто "сделал" эти машины полноправными участниками дорожного движения? И как вообще этот автомобиль или автобус смогли пройти сертификацию или технический осмотр? Колеса отваливаются на ходу, и "удивительные" двери "маршруток", которые самостоятельно открываются, и, как следствие, масса ДТП, причиной которых указана "техническая неисправность" или "потеря управления" транспортным средством.

Почему такие цифры?

По официальной статистике количество ДТП и пострадавших в них за прошлый год увеличилось почти на 20%. При этом, если верить цифрам, количество отремонтированных дорог увеличилось примерно на такую же цифру. Парадокс? На самом деле, причина в монополизации сферы обязательного технического контроля и сертификации транспортных средств, которая практически остановила работу этой отрасли, превратила ее в фикцию.

Обязательный технический контроль в Украине осуществляют предприятия, которые аккредитованы и внесены в Реестр субъектов проведения обязательного технического контроля.

На один автомобиль при технологически правильном осмотре в среднем уходит около 20 – 30 минут, – говорит эксперт Игорь Черненко. – При полной загрузке в 8-часовой рабочий день одно предприятие может обслужить около 24 машин. На 20 рабочих дней – выходит около 480 автомобилей. Сейчас же мы знаем, что есть предприятия, которые выдают 2600 протоколов обязательного технического контроля в месяц. Это просто нереально.

Что касается сертификации, то ситуация здесь критическая.

Ранее в Украине было 57 предприятий, которые осуществляли сертификацию и были "уполномочены" Министерством инфраструктуры Украины. Сейчас таких осталось 10. Но при этом количество выданных сертификатов, а все транспортные средства (как новые, так и старые) обязаны пройти сертификацию, неуклонно растет. При этом эксперты отрасли уверяют, что, учитывая загрузку предприятий, при квалифицированном техническом осмотре автомобиля, это просто невозможно физически.

"Доходит до того, что некоторые центры предлагают клиенту выслать фотографии и данные автомобиля, а сами в свою очередь обязуются также почтой отправить документы пройденной сертификации", – говорит Игорь Черненко.

Страдают люди и репутация

В результате страдают не только участники дорожного движения, но и международная репутация Украины. Ситуация, сложившаяся в сфере техосмотров и сертификации автомобилей, всерьез обеспокоила европейских партнеров. Представители ведущих европейских компаний, поставляющих оборудование для техосмотра и сертификации транспортных средств, ознакомившись с ситуацией в Украине (под их маркой продолжают завозить или неработающее, или оборудование, которое уже отработало свое), обратились с письмом к Кабинету министров с просьбой повлиять на текущее положение дел. Следующий шаг – подача исковых заявлений в суд.

Немало критики вызвал и проект Закона Украины "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны". По мнению экспертов, принятие этого Закона приведет к монополизации рынка, а его нормы не отвечают требованиям Европейского Союза.

Обратите внимание: В Украине запускают глобальную видеофиксацию нарушений ПДД, – Аваков

"Как это часто бывает, благими намерениями вымощена дорога в ад, – говорит Черненко. – За красивой вывеской скрывается большая монополизация рынка, которая происходит уже сейчас. Которой просто нужно придать законную форму. В итоге мы получим то, что уже имеем, но в гораздо больших масштабах – фиктивные фирмы, липовые техосмотры и сертификации. И, как следствие, увеличение количества ДТП и смертей".

Автор: Андрей Дронь