Карантин – привід для запровадження певних послаблень і надання пільг. Депутати хочуть поповнити цей список законопроєктом , яким пропонуються певні поступки для власників "євроблях".

Про які саме зміни для кермувальників авто на іноземних номерах йдеться в проєкті закону, – журналістка 24 каналу аналізувала разом з юристами.

Послаблення для власників євроблях

В травні цього року в парламенті був зареєстрований законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування (№ 3542).

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В законопроєкті передбачено, що тимчасово – на період 180 календарних днів, зупинити стягнення за виконавчими провадженнями щодо водіїв, які керували нерозмитненим вчасно авто. Також пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та закону "Про виконавче провадження" і надати можливість протягом 180 календарних днів, з дня набрання ним чинності, не застосовується відповідальність за керування водієм авто, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України.

Про те як депутати відтермінували штрафи для власників "євроблях", дивіться тут:

Автори законопроєкту пропонують не карати водіїв за:

порушені терміни його тимчасового ввезення або переміщення в митному режимі транзиту;

транспортний засіб використовується для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів в Україні;

авто передано у володіння, користування людині, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщали в митний режим транзиту.

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Згідно з пояснювальною запискою законопроекту, його ухвалення сприятиме:

• створенню правових передумов для розмитнення автомобілів з іноземною реєстрації, що ввозились раніше на митну територію України;

• комплексному врегулюванню питання доступності для українців як нового, так і недорогого, але якісного застосовуваного транспорту з метою врахування інтересів всіх верств населення України.

Чергова законодавча спроба

Як зауважує адвокатка АО "Мисечко і партнери" Яна Квасниця, це вже не вперше законодавчий орган відстрочує збільшення штрафу за ввезення "євроблях". Про це неодноразово говорив і Президент України Володимир Зеленський.

З огляду на кількість авто ввезених в Україну та ситуацію щодо невідповідності доходів звичайного українця і цін на ці авто, в порівнянні з європейськими країнами, а також розмір штрафів за прострочення строків ввезення авто, викликаних, зокрема, пандемією, маємо високі шанси що парламент проголосує за цей законопроект,

– вважає Яна Мисечко.

Хоча, з іншого боку, наразі існує дефіцит бюджету, а штрафи, як відомо, – це одне з джерел його наповнення.



Власникам" євроблях" не доведеться платити штрафи / Фото https://pixabay.com

На переконання керуючого партнера ЮК Winner ігоря Ясько, нинішня редакція проєкту закону потребує значних змін, адже це не перший раз коли для власників транспортних засобів на іноземній реєстрації, надавалась відстрочка для закінчення всіх митних формальностей.

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В вересні 2019 року парламент вже ухвалював схожий закон, яким відстрочив застосування штрафів до власників так званих "євроблях", проте як бачимо станом на сьогодні, статистична ситуація з такими авто в Україні не змінилася.

Загалом, я повністю підтримую застосування штрафних санкцій за порушення законодавства в сфері розмитнення авто на іноземній реєстрації, адже це додаткові надходження до бюджету держави,

– каже Ігор Ясько.

Щодо цієї редакції законопроєкту, то на думку Ігоря Ясько, в документ потрібно внести зміни що стосуються ввезених авто та їх власників, які перетнули митний кордон України з 1 березня та під час дії карантину. Адже обмежувальні заходи в березні-травні значно обмежили роботу всіх державних та приватних структур, що в свою чергу завдавало певних незручностей для вчасного розмитнення авто.