У державі повинні бути створені єдині для всіх правила. Не можна створювати для декого більш пільгові умови, а для когось – ні.

Так про проблему так званих "євроблях" висловився заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Що стосується "євроблях", то я був одним із тих, хто проголосував за продовження цього мораторію. Тоді я дав слово, що я більше не буду голосувати за продовження мораторію. Тому що я глибоко переконаний, що в державі повинні бути створені правила, єдині для всіх,

– наголосив він.

На думку Стефанчука, зараз можуть бути "якісь нюанси, які пов’язані з процедурами", але можливості для людей були створені.

"Рівні можливості – це не тільки рівні права. Але й рівні обов’язки. У нас не повинно бути більше таких речей, коли одні платять за інших. Ми все-таки повинні створити суспільство рівних можливостей", – розповів Стефанчук про свою думку стосовно ситуації з "євробляхерами".

Нові законопроєкти для "євробляхерів"

Зауважимо, що у червні понад 40 народних депутатів, серед яких є і "слуги народу" запропонували знову зробити розмитнення "євроблях" пільговим.

У законопроєктах запропоновано звільнити від сплати акцизного податку нові та вживані транспортні засоби з 1 січня 2021 року.

Окрім того, передбачені пільги для власників автомобілів на "єврономерах", які вже перебувають на території України: протягом 180 днів з дня набуття законами чинності вони зможуть розмитнити автомобілі без застосування штрафних санкцій, але за умови сплати всіх митних платежів та добровільної сплати 8,5 тисяч гривень до держбюджету.

Стефанчук каже: такі пропозиції не підтримуватиме, хоча позицію фракції "Слуги народу" поки не знає.

"Знову ж таки, ще раз підкреслюю, що це стосується тільки мене. Якою буде позиція фракції? Я не знаю. Але я для себе це питання вирішив. Я один раз проголосував, тому що тоді була критична ситуація. Можливість була створена. Більше за продовження я голосувати не буду", – наголосив він.