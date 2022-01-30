Соответствующее заявление, направленное Кремлю, глава Министерства иностранных дел Франции Ив Ле Дриан сделал в интервью Journal de Dimanche.

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Во Франции предупредили Путина из-за Украины

Любые новые посягательства на территориальную целостность Украины будут иметь масштабные последствия. Мы максимально четко об этом говорим,

– отметил Ив Ле Дриан.

Он добавил, что его немецкая коллега уже сказала, что "более ни шагу вперед". Французский министр присоединился к этому заявлению.

Ив Ле Дриан подчеркнул, что стратегия Франции в этой ситуации предусматривает 3 компонента:

жесткость с Россией,

солидарность с Украиной,

диалог.

Глава МИД Франции также отметил, что Владимир Путин, видимо, хочет иметь контроль над своими ближайшими соседями и расширить свою "сферу влияния". Глава Кремля видит в этой схеме Украину.

Напомним, 29 января, состоялся телефонный разговор главы МИД Франции и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Разговор глав иностранных ведомств Украины и Франции: главное

Кулеба подробно рассказал Ив Ле Дриану об актуальной ситуации возле границ Украины, в Черном море и на оккупированных территориях.

Министры подчеркнули важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной. Они договорились продолжить дипломатические усилия для урегулирования ситуации.

Важно! Главы МИД Франции и Германии прибудут с визитом в Украину 7 – 8 февраля. Целью их поездки является деэскалация относительно Украины в пределах нормандского формата.

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