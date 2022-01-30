Соответствующее заявление, направленное Кремлю, глава Министерства иностранных дел Франции Ив Ле Дриан сделал в интервью Journal de Dimanche.
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Во Франции предупредили Путина из-за Украины
Любые новые посягательства на территориальную целостность Украины будут иметь масштабные последствия. Мы максимально четко об этом говорим,
– отметил Ив Ле Дриан.
Он добавил, что его немецкая коллега уже сказала, что "более ни шагу вперед". Французский министр присоединился к этому заявлению.
Ив Ле Дриан подчеркнул, что стратегия Франции в этой ситуации предусматривает 3 компонента:
- жесткость с Россией,
- солидарность с Украиной,
- диалог.
Глава МИД Франции также отметил, что Владимир Путин, видимо, хочет иметь контроль над своими ближайшими соседями и расширить свою "сферу влияния". Глава Кремля видит в этой схеме Украину.
Напомним, 29 января, состоялся телефонный разговор главы МИД Франции и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Разговор глав иностранных ведомств Украины и Франции: главное
Кулеба подробно рассказал Ив Ле Дриану об актуальной ситуации возле границ Украины, в Черном море и на оккупированных территориях.
Министры подчеркнули важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной. Они договорились продолжить дипломатические усилия для урегулирования ситуации.
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