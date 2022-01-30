Відповідну заяву, спрямовану Кремлю, очільник Міністерства закордонних справ Франції Ів Ле Дріан зробив в інтерв'ю Journal de Dimanche.
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У Франції попередили Путіна через Україну
Будь-які нові посягання на територіальну цілісність України будуть мати масштабні наслідки. Ми максимально чітко про це кажемо,
– зазначив Ів Ле Дріан.
Він додав, що його німецька колега вже сказала, що "більш ні кроку вперед". Французький міністр приєднався до цієї заяви.
Ів Ле Дріан наголосив, що стратегія Франції у цій ситуації передбачає 3 компоненти:
- жорсткість із Росією,
- солідарність з Україною,
- діалог.
Глава МЗС Франції також зазначив, що Володимир Путін, мабуть, прагне мати контроль над своїми найближчими сусідами та розширити свою "сферу впливу". Очільник Кремля бачить у цій схемі Україну.
Нагадаємо, 29 січня, відбулась телефонна розмова глави МЗС Франції та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Розмова глав закордонних відомств України й Франції: головне
Кулеба детально розповів Ів Ле Дріану про актуальну ситуацію біля кордонів України, у Чорному морі та на окупованих територіях.
Міністри наголосили на важливості зберігати пильність та твердість під час контактів із російською стороною. Вони домовились продовжити дипломатичні зусилля для врегулювання ситуації.
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