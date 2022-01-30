Відповідну заяву, спрямовану Кремлю, очільник Міністерства закордонних справ Франції Ів Ле Дріан зробив в інтерв'ю Journal de Dimanche.

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У Франції попередили Путіна через Україну

Будь-які нові посягання на територіальну цілісність України будуть мати масштабні наслідки. Ми максимально чітко про це кажемо,

– зазначив Ів Ле Дріан.

Він додав, що його німецька колега вже сказала, що "більш ні кроку вперед". Французький міністр приєднався до цієї заяви.

Ів Ле Дріан наголосив, що стратегія Франції у цій ситуації передбачає 3 компоненти:

жорсткість із Росією,

солідарність з Україною,

діалог.

Глава МЗС Франції також зазначив, що Володимир Путін, мабуть, прагне мати контроль над своїми найближчими сусідами та розширити свою "сферу впливу". Очільник Кремля бачить у цій схемі Україну.

Нагадаємо, 29 січня, відбулась телефонна розмова глави МЗС Франції та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Розмова глав закордонних відомств України й Франції: головне

Кулеба детально розповів Ів Ле Дріану про актуальну ситуацію біля кордонів України, у Чорному морі та на окупованих територіях.

Міністри наголосили на важливості зберігати пильність та твердість під час контактів із російською стороною. Вони домовились продовжити дипломатичні зусилля для врегулювання ситуації.

Важливо! Очільники МЗС Франції та Німеччини прибудуть з візитом до України 7 – 8 лютого. Метою їхньої поїздки є деескалація щодо України в межах нормандського формату.

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