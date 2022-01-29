У Франції запевняють, що підтримують Україну. Про це заявив очільник французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.

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Наша мобілізація продовжується, зокрема у "нормандському форматі", для деескалації напруженості. Я буду в Україні 7 та 8 лютого з Бербок,

– заявив він.

Також французький політик поспілкувався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він запевнив очільника українського МЗС, що наша держава має повну підтримку та солідарність Франції.

Що відомо про візит та заяви іноземних посадовців

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном під час візиту планують відправитись на Донбас. Також вони мають зустрітися із очільником МЗС Дмитром Кулебою.

Як заявляла Бербок, їй повідомляли про те, що на Донбасі страждають люди. Мовляв, про них забули, хоча повинні говорити про безпеку та мир у цьому регіоні.

Також президент України Володимир Зеленський 28 січня поговорив телефоном із французьким колегою Еммануелем Макроном. Президенти домовились працювати над відновленням нормандського формату.

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