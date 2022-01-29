У Франції запевняють, що підтримують Україну. Про це заявив очільник французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.
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Наша мобілізація продовжується, зокрема у "нормандському форматі", для деескалації напруженості. Я буду в Україні 7 та 8 лютого з Бербок,
– заявив він.
Також французький політик поспілкувався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він запевнив очільника українського МЗС, що наша держава має повну підтримку та солідарність Франції.
Що відомо про візит та заяви іноземних посадовців
- Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном під час візиту планують відправитись на Донбас. Також вони мають зустрітися із очільником МЗС Дмитром Кулебою.
- Як заявляла Бербок, їй повідомляли про те, що на Донбасі страждають люди. Мовляв, про них забули, хоча повинні говорити про безпеку та мир у цьому регіоні.
- Також президент України Володимир Зеленський 28 січня поговорив телефоном із французьким колегою Еммануелем Макроном. Президенти домовились працювати над відновленням нормандського формату.
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