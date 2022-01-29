Об этом рассказала министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Речь идет о направлении в Румынию несколько сотен французских военных.

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Министр обсудила размещение войск в Румынии

Парли отметила, что это станет возможным, когда будет соответствующее решение от НАТО. "Мы готовы развернуть наших военных в Румынии – стране, граничащей с Украиной", – заверила она.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Также министр рассказала, что из-за этого вопроса даже посетила Бухарест – столицу Румынии. На повестке дня было обсуждение по размещению французских войск в Румынии.

"Это причина, по которой я отправилась в Румынию в четверг (27 января 2022 года – 24 канал). Мы, очевидно, обменялись мнениями с нашими румынскими партнерами по этому вопросу", – подчеркнула Парли, не рассказав всех деталей.

Возможное вторжение России: реакция Румынии

Министр обороны Румынии Василий Динка пояснил, что Румыния, как и НАТО, не смогут воевать за Украину в случае полномасштабной агрессии Кремля. Однако Североатлантический альянс будет вести экономическую войну против Кремля.

Также в Минобороны Румынии заявили о готовности принять беженцев в случае вторжения России. Местные власти готовы оказать гуманитарную поддержку.

Ранее в "гарантиях безопасности" Кремль захотел, чтобы НАТО вывело войска из Румынии. Организация ответила категорическим отказом на упрек России.

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