Больше слушайте нашего президента-дебила, – российский оккупант в разговоре с женой

В перехваченном разговоре с женой оккупант сказал, чтобы россияне "больше слушали нашего президента-дебила". Все усилия России в войне просто перехвалены.

Оккупант говорит, что с первого дня говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет. Текст перехваченного разговора был опубликован Главным управлением разведки 9 апреля.

Интересно "Боятся за свою жизнь": военные части России забросаны рапортами отказов от службы

Слушайте больше нашего президента-дебила... Я с первого дня говорил, что это не приведет к хорошему.

– рассказал российский военный жене.

Он подчеркнул, что все "калибры-хринибры", которые так хвалили, ничем не помогают. Жена на это ответила: "План не сработал".

Также оккупант пожаловался, что еды почти нет. Остались непонятные консервы, которые невозможно есть: "Открыли тушенку, а там одни жопы куриные".

Кстати – ВСУ ликвидировали 20% боевой силы России: видео