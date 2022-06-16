Они подчеркнули, что более трех месяцев от российской агрессии пострадало почти 900 детей. Речь идет о 318 погибших, а также по меньшей мере 581 раненом.
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К сожалению, эти цифры не окончательны. Вести детальную статистику невозможно ни на временно оккупированных территориях, ни в зонах проведения активных боевых действий. Так что реальная статистика может быть более жуткой.
Больше всего пострадало детей на Донбассе
Имеющиеся данные ювенальных прокуроров свидетельствуют о том, что больше жертв российской агрессии среди детей именно на Донбассе – 351. И это еще не учтены данные, например, из Мариуполя. Если говорить об общей статистике среди областей, в которых больше всего пострадало детей, то она выглядит так:
- Донецкая – 297,
- Харьковская – 170,
- Киевская – 116,
- Черниговская – 68,
- Луганская – 54,
- Херсонская – 52,
- Николаевская – 48,
- Запорожская – 30,
- Сумская – 17.
Прокуроры напомнили, что оккупанты на днях обстреляли Угледар на Донетчине. В результате в больницу 14 июня доставили 2-месячного младенца. Крошка получила тяжелые ранения.
Кроме того, стало известно о последствиях авиационного удара по жилым домам в Мариуполе 15 марта. Тогда погибли сразу две семьи, а также их пятеро детей.
Также зафиксировано еще одно ранение ребенка. Оно произошло 24 февраля в Селе Мартово Чугуевском районе Харьковщины. Тогда мать вместе с ее 16-летним сыном стали жертвами обстрела. В результате мальчик получил осколочное ранение.
Заметим, что в результате российских атак повреждения получили 2000 учебных заведений по всей Украине. Причем, 208 из них полностью разрушены и не подлежат ремонту.
Оккупанты убили 17-летних близнецов на Черниговщине
На днях стала известна очередная жуткая история с Черниговщины. Там в марте россияне убили двух 17-летних братьев-близнецов Евгения и Богдана Самодиев , а также их 18-летнего друга Валентина Якимчука. Ребята просто прогуливались по селу Мохнатин, в котором они и жили.
Очевидцы рассказали, что Валентину в результате выстрела снесло половину головы, а Евгения враг ранил в грудь. К сожалению, оба погибли на месте. Богдана ранили в живот, поэтому его отвезли в Черниговскую детскую больницу, но он по дороге в медицинское учреждение умер.
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