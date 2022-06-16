Вони підкреслили, що упродовж понад трьох місяців від російської агресії постраждало майже 900 дітей. Мовиться про 318 загиблих, а також щонайменше 581 поранену.

Читайте також ЗСУ знищили 32 950 росіян, візит Макрона, Шольца та Драгі до України: основне за 113 день війни

На жаль, ці цифри не є остаточними. Вести детальну статистику неможливо ані на тимчасово окупованих територіях, ані у зонах проведення активних бойових дій. Тож реальна статистика може бути значно моторошнішою.

Найбільше постраждало дітей на Донбасі

Наявні дані ювенальних прокурорів свідчать про те, що найбільше жертв російської агресії серед дітей саме на Донбасі – 351. І це ще не враховані дані, наприклад, з Маріуполя. Якщо говорити про загальну статистику серед областей, в яких найбільше постраждало дітей, то вона виглядає так:

Донецька – 297,

Харківська – 170,

Київська – 116,

Чернігівська – 68,

Луганська – 54,

Херсонська – 52,

Миколаївська – 48,

Запорізька – 30,

Сумська – 17.

Прокурори нагадали, що окупанти на днях обстріляли Вугледар, що на Донеччині. Внаслідок цього до лікарні 14 червня доставили 2-місячне немовля. Крихітка зазнала важких поранень.

Крім того, стало відомо про наслідки авіаційного удару по житлових будинках у Маріуполі 15 березня. Тоді загинули відразу дві родини, а також їхні п'ятеро діточок.

Також зафіксували ще одне поранення дитини. Воно сталось 24 лютого у Селі Мартове, що у Чугуївському районі Харківщини. Тоді матір разом із її 16-річним сином стали жертвами танкового обстрілу. Внаслідок цього хлопчик отримав осколкове поранення.

Зауважимо, що внаслідок російських атак пошкоджень зазнали 2000 закладів освіти по всій Україні. Причому 208 із них повністю зруйновані та не підлягають ремонту.

Окупанти убили 17-річних близнюків на Чернігівщині

На днях стала відомою чергова моторошна історія з Чернігівщини. Там у березні росіяни убили двох 17-річних братів-близнюків Євгена та Богдана Самодіїв, а також їхнього 18-річного друга Валентина Якимчука. Хлопці просто прогулювались селом Мохнатин, у якому вони й мешкали.

Очевидці розповіли, що Валентину внаслідок пострілу знесло половину голови, а Євгена ворог поранив у груди. На жаль, обоє загинули на місці. Натомість Богдана поранили у живіт, тож його відвезли до Чернігівської дитячої лікарні, утім він дорогою до медичного закладу помер.

Варте уваги – окупанти жорстоко обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів": дивіться відео