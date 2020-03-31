Больше 100 украинских дальнобойщиков застряли на границе с Турцией. Их не пускают, потому что Турция 21 марта закрыла свои границы.

Водители жалуются, так как уже 10 дней вынуждены проживать в кабине машины.

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По словам одного из дальнобойщиков, сейчас они находятся в 80 километрах от села Капитан-Андреево, что в Болгарии и недалеко от границы с Турцией.

Мы сейчас находимся в 80 километрах от Капитан-Андреево, на заброшенном аэродроме. Нас не выпускают ни в магазин, ничего. Без воды, без душа, без питания. Турция 21 числа закрыла границу, не сказав никому,

– рассказал дальнобойщик Александр.

Пресс-служба МИД в комментарии 24 каналу сообщила, что по состоянию на сегодня на болгарско-турецкой границе находится 55 грузовых авто и на грузинско-турецкой границе – 10 грузовиков с украинскими водителями. Дело находится на контроле посольства Украины в Турецкой Республике и МИД Украины.

"МИД Украины вместе с причастными компетентными органами принимает все меры для решения вопроса пропуска украинских грузовиков. В частности, об этом шла речь в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Украины и Турецкой Республики 27 марта. Наши консулы оказывают украинским перевозчикам максимальную помощь и содействие", – отметили в МИД.

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