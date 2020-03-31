12:47
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Больше 100 украинских дальнобойщиков застряли на границе с Турцией

      - Читати новину українською
      Дальнобойщики из Украины не могут вернуться домой / Imago, Christian Thiel

      Больше 100 украинских дальнобойщиков застряли на границе с Турцией. Их не пускают, потому что Турция 21 марта закрыла свои границы.

      Водители жалуются, так как уже 10 дней вынуждены проживать в кабине машины.

      Читайте также Турция закрывает международное авиасообщение из-за коронавируса

      По словам одного из дальнобойщиков, сейчас они находятся в 80 километрах от села Капитан-Андреево, что в Болгарии и недалеко от границы с Турцией.

      Мы сейчас находимся в 80 километрах от Капитан-Андреево, на заброшенном аэродроме. Нас не выпускают ни в магазин, ничего. Без воды, без душа, без питания. Турция 21 числа закрыла границу, не сказав никому,
      – рассказал дальнобойщик Александр.

      Пресс-служба МИД в комментарии 24 каналу сообщила, что по состоянию на сегодня на болгарско-турецкой границе находится 55 грузовых авто и на грузинско-турецкой границе – 10 грузовиков с украинскими водителями. Дело находится на контроле посольства Украины в Турецкой Республике и МИД Украины.

      "МИД Украины вместе с причастными компетентными органами принимает все меры для решения вопроса пропуска украинских грузовиков. В частности, об этом шла речь в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Украины и Турецкой Республики 27 марта. Наши консулы оказывают украинским перевозчикам максимальную помощь и содействие", – отметили в МИД.

      Смотрите видео: украинские дальнобойщики застряли на границе с Турцией

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Авто Дороги Новости Турции
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:40 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
      Лікування 32544
      сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
      Лікування 149404
      сегодня , 08:56 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
      Лікування 20224
      сегодня , 07:01 Могут ли принудительно уволить с работы из-за карантина
      Новини України 3961
      сегодня , 08:57 Это очень мило, – Трамп отреагировал на помощь России для борьбы с COVID-19
      Новини світу 4385
      сегодня , 09:13 Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина
      Новини України 7889
      сегодня , 08:30 Курс валют на 31 марта: доллар немного подешевел
      Новини України 2577
      сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
      Новини України 13661
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 07:20 Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теории
      Ярослав Голобородько
      30 марта , 22:30 Экономический и политический кризис: какие последствия будет иметь раскол в Раде
      Антон Голобородько
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук