11:16
28 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Турция закрывает международное авиасообщение из-за коронавируса

      - Читати новину українською

      Турция полностью прекращает авиационное сообщение с другими странами и ограничивает междугородние перевозки. Таким образом власти страны решили усилить меры для борьбы с коронавирусом.

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу заявил, что для того чтобы перемещаться между городами нужно будет получить специальное разрешение от губернаторов, сообщает ANews.

      Важно Украина полностью закрывает границы: сколько украинцев эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран

      Прежде всего это касается 30 крупнейших городов, в офисах будет работать только необходимый персонал.

      Граждане должны соблюдать правила добровольного карантина, если они хотят избежать более суровых мер,
      – добавил президент.

      Эрдоган добавил, что во всех провинциях страны создадут специальные советы во главе с губернаторами, которые будут обеспечивать выполнение этих ограничений и при надобности усиливать их.

      Что известно о коронавирусе в Турции?
      По состоянию на 28 марта в Турции зафиксировано 5698 случаев заболевания коронавирусом, 92 человека умерло. Только за последние сутки в стране обнаружили 2069 случаев заражения, 17 больных умерли.

      Коронавирус в Италии: страна обогнала Китай по количеству больных
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 авиация Реджеп Эрдоган Новости Турции Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:47 В Украине от коронавируса умерли 8 человек: перечень областей
      Альона Захарова
      сегодня , 08:40 "Газпром" на грани, или Кризис добрался до российского газа
      Олександр Коваленко
      27 марта , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      27 марта , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 08:06 Чем заняты мировые лидеры во время карантина: курьезная подборка
      Ярослав Голобородько
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук