Турция закрывает международное авиасообщение из-за коронавируса

Турция полностью прекращает авиационное сообщение с другими странами и ограничивает междугородние перевозки. Таким образом власти страны решили усилить меры для борьбы с коронавирусом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу заявил, что для того чтобы перемещаться между городами нужно будет получить специальное разрешение от губернаторов, сообщает ANews.

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Прежде всего это касается 30 крупнейших городов, в офисах будет работать только необходимый персонал.

Граждане должны соблюдать правила добровольного карантина, если они хотят избежать более суровых мер,

– добавил президент.

Эрдоган добавил, что во всех провинциях страны создадут специальные советы во главе с губернаторами, которые будут обеспечивать выполнение этих ограничений и при надобности усиливать их.

Что известно о коронавирусе в Турции?

По состоянию на 28 марта в Турции зафиксировано 5698 случаев заболевания коронавирусом, 92 человека умерло. Только за последние сутки в стране обнаружили 2069 случаев заражения, 17 больных умерли.