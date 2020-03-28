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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Туреччина закриває міжнародне авіасполучення через коронавірус

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      Ердоган звернувся до Туреччини / Getty Images

      Туреччина повністю припиняє авіаційне сполучення з іншими країнами та обмежує міжміські перевезення. Таким чином влада країни вирішила посилити заходи для боротьби з коронавірусом.

      Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у зверненні до народу заявив, що для переміщення між містами потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від губернаторів, повідомляє ANews.

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      Насамперед це стосується 30 найбільших міст, в офісах працюватиме лише необхідний персонал.

      Громадяни повинні дотримуватися правила добровільного карантину, якщо вони хочуть уникнути більш суворих заходів,
      – додав президент.

      Ердоган додав, що у всіх провінціях країни створять спеціальні ради на чолі з губернаторами, які забезпечуватимуть виконання цих обмежень та при потребі посилюватимуть їх.

      Що відомо про коронавірус у Туреччині?Станом на 28 березня у Туреччині зафіксовано 5698 випадків захворювання на коронавірус, 92 людини померло. Лише за останню добу в країні виявили 2069 випадків зараження, 17 хворих померли.

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус COVID-19 авіація Реджеп Ердоган Новини Туреччини Новини політики
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