Туреччина закриває міжнародне авіасполучення через коронавірус

Туреччина повністю припиняє авіаційне сполучення з іншими країнами та обмежує міжміські перевезення. Таким чином влада країни вирішила посилити заходи для боротьби з коронавірусом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у зверненні до народу заявив, що для переміщення між містами потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від губернаторів, повідомляє ANews.

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Насамперед це стосується 30 найбільших міст, в офісах працюватиме лише необхідний персонал.

Громадяни повинні дотримуватися правила добровільного карантину, якщо вони хочуть уникнути більш суворих заходів,

– додав президент.

Ердоган додав, що у всіх провінціях країни створять спеціальні ради на чолі з губернаторами, які забезпечуватимуть виконання цих обмежень та при потребі посилюватимуть їх.

Що відомо про коронавірус у Туреччині?Станом на 28 березня у Туреччині зафіксовано 5698 випадків захворювання на коронавірус, 92 людини померло. Лише за останню добу в країні виявили 2069 випадків зараження, 17 хворих померли.