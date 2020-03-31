Понад 100 українських далекобійників застрягли на кордоні з Туреччиною
Більш ніж 100 українських далекобійників застрягли на кордоні з Туреччиною. Їх не пускають, адже Туреччина 21 березня закрила свої кордони.
Водії жаліються, так як вже 10 днів змушені проживати в кабіні машини.
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За словами одного з далекобійників, зараз вони перебувають у 80 кілометрах від села Капітан-Андреєво, що в Болгарії і недалеко від кордону з Туреччиною.
Ми зараз перебуваємо у 80 кілометрах від Капітан-Андреєво, на закинутому аеродромі. Нас не випускають ні в магазин, нічого. Без води, без душу, без харчування. Туреччина 21 числа закрила кордон, не сказавши нікому,
– розповів далекобійник Олександр.
Прес-служба МЗС у коментарі 24 каналу повідомила, що станом на сьогодні на болгарсько-турецькому кордоні перебуває 55 вантажних авто та на грузинсько-турецькому кордоні – 10 вантажівок з українськими водіями. Справа перебуває на контролі посольства України в Турецькій Республіці та МЗС України.
"МЗС України разом із причетними компетентними органами вживає усіх заходів для вирішення питання пропуску українських вантажівок. Зокрема, про це йшлося у ході телефонної розмови міністрів закордонних справ України та Турецької Республіки 27 березня. Наші консули надають українським перевізникам максимальну допомогу і сприяння", – зазначили в МЗС.
Дивітсья відео: українські далекобійники застрягли на кордоні з Туреччиною
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