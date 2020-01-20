450 – не предел: сколько депутатов работают в парламентах Европы

В 2019 году стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести избирательную реформу, снизив количество депутатов с 450 до 300 человек. Каково численное представление депутатов в других странах Европы, разбирался 24 канал.

450 еще не предел: где парламентариев больше чем у нас



Большая национальная ассамблея в Турции / photo: Wikipedia

В двух странах Европы, по площади меньше, чем Украина, депутатов наоборот больше. Во Франции парламент имеет две палаты, где заседают 925 народных избранников. Они разделены на верхнюю (348 нардепов) и нижнюю (577 избранников) палаты. Верхняя называется Сенатом, нижняя – Национальной Ассамблеей. Иногда созывается объединенный Конгресс.

Двухпалатный парламент имеет и Италия, где заседает 951 депутат. У итальянцев законотворческий орган разделен на Палату депутатов (630) и Сенат Италии (315). Формально, палаты равны по своему статусу. Есть несколько пожизненных сенаторов, но их количество варьируется. Интересно, что иногда парламент Италии может принимать свои собственные юридические решения, не прибегая к помощи судов.

Читайте еще: Количество народных депутатов можно сократить до 300: решение КСУ

У Германии однопалатный парламент, состоящий из одной нижней палаты и насчитывает 709 депутатов. Интересно, что роспуск немецкого парламента является исключением и относится только к компетенции федерального президента. Отметим, что в Германии каждая область (земля) имеет свое правительство и парламент.

А вот крупнейший в Европе законодательный орган находится на Туманном Альбионе: 1429 человек. Он разделен на Палату лордов (779) и Палату общин (650). В первой некоторые "кресла" передаются по наследству или их владельцы являются пожизненными пэрами без права для их потомков наследовать. Высшие духовные лица страны тоже заседают в Палате лордов. Палата общин, первоначально созданная для представления интересов обычных людей, полностью избирается населением страны.

Отдельной частью британского парламента является монарх, но его/ее роль пока скорее совещательная и церемониальная. Монархи имеют право распускать и созывать парламент и одобрять законопроекты. Одновременно заседать в обеих палатах запрещено, как и голосовать и там, и там.



Парламент Украины / photo: Фотобанк 24 канала

В соседней с Украиной Турции (Великое Национальное Собрание) народных избранников также больше, чем в нашей стране – 600 человек. В Польше депутатов лишь на 10 человек больше, чем в Украине!

Маленькие, но гордые: самые маленькие парламенты Старого Света



Внутри здания парламента княжества Лихтенштейн / photo: Wikipedia

Понятно, что если есть самые большие парламенты, то есть и самые маленькие. Как правило, они расположены в маленьких государствах-карликах. Официально, наименьшим является Папская комиссия в городе-государстве Ватикан, состоящая из семи человек. Но сложно назвать это полноценным парламентом, поскольку Ватикан, все же, не республика, а теократическая монархия. Президент комиссии, что необычно, сочетает в одном лице законодательную и исполнительную власть, как президент-губернатор.

Это интересно: Нардепы катаются: зачем Раде сотрудничество с парламентами ОАЭ, Монако и Саудовской Аравии

Вторым по величине является парламент Монако – 24 депутата. Принц может распустить орган в любой момент. Интересно, что заседания проходят лишь дважды в год (но не меньше) для голосования за бюджет и за представление правительства страны. На одного депутата больше в Лихтенштейне. Там, кстати, действует довольно высокий барьер на вход – целых 8%. В маленьком княжестве Андорра 28 депутатов, причем семь избираются от общин, все остальные – от единственного на всю страну избирательного округа. Должность спикера называется генеральный синдик. Парламент Андорры – один из старейших в Европе, первые упоминания о нем датируются еще 1419 годом как Совет земель.

Большим по сравнению с территорией, является парламент старейшей республики мира – Сан-Марино, который включает в себя 60 депутатов и называется Большой и Генеральный совет Сан-Марино, созданный на основе древнего Сената Рима. Из своего состава парламент избирает правительство и Капитанов-регентов, которые на пару руководят страной, сменяясь каждые полгода. Примерно такое же количество законодателей на Мальте и в Люксембурге.

Швейцария: где депутаты не работают в парламенте



Флаг Швейцарии на куполе здания парламента / photo: Getty Images

Парламент страны сыра, часов и шоколада – интересная организация, которая стоит отдельно от других своих "братьев". Да, здесь тоже есть двухпалатный парламент: верхняя палата называется Советом кантонов, нижняя – Национальным Советом. В общем заседают 246 человек, причем в Совете кантонов лишь 46.

Во-первых, все депутаты там хоть и получают деньги, но все равно должны работать где-либо в своем регионе по своей специальности. Это называется "милицейский принцип" (формально означает "волонтерство") и он призван отражать действительно народный парламент. Заседания проходят только четыре раза в год в столице, городе Берн. Многие швейцарские политики даже призывают не называть их профессионалами в этой области! Это было сделано специально, чтобы парламентарии не превращались в закрытый от народа класс.

Во-вторых, объединенный парламент избирает всех: федеральное правительство, президента, вице-президента, судей и канцлера Швейцарии. Правда, президент страны не является его председателем, как в Германии, например. А только "первым среди равных" в Федеральном совете, который является "коллективным главой".

Такой подход порождает и проблему – довольно часто у законодателей Швейцарии нет нужного для работы в парламенте образования или знаний. И что делать? Писать запросы в правительство, которое должно разработать тот или иной закон к такому-то времени в той или иной сфере, которая является проблемной для парламентариев. Чтобы "разведать ситуацию" по нужности законопроекта, парламент может "спустить" правительству т.н. "Постулат". Для контроля работы чиновников, парламент издает "промежуточные запросы", на которые министры отвечают отчетами. Восемь раз в год, правительство выступает в парламенте во время часа вопросов и ответов.

Законотворчество в Швейцарии может быть очень медленной вещью, один закон могут принимать десятками лет! Например, федеральный закон о материнском отпуске был принят в 1960 году, а вступил в силу только в 2005!