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      Больше не можем лгать: с иранского гостелевидения начали увольняться журналисты

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      В Иране продолжаются массовые антиправительственные акции из-за сбития украинского самолета / Getty Images

      После авиакатастрофы украинского самолета МАУ с иранской государственной телерадиокомпании IRIB начали увольняться журналисты. В стране наблюдается рост кризиса доверия к власти и провластным СМИ.

      Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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      Две журналистки объявили, что уволились с работы, а третья ушла недавно. Одна из журналисток работала в IRIB 13 лет и принесла извинения за то, что "в течение этих 13 лет врала зрителям". Другая ведущая работала 21 год. Они уверяют, что больше не смогут продолжать работу в государственных СМИ.

      Действия журналисток вызваны тем, что сначала иранские госчиновники пытались отрицать, что украинский самолет сбили по ошибке силами ПВО. Кризис доверия к власти заставляет даже некоторые новостные агентства, наиболее тесно связанные с режимом, начать освещать уличные протесты.

      Ассоциация иранских журналистов в Тегеране заявила, что в стране происходят "похороны общественного доверия", что наносит ущерб и без того шаткой репутации официальных СМИ Ирана.

      Мы врем громче, когда врем сами себе, и сотрудники государственного телевидения признают, что доверие к ним утрачено, не подозревая, что авторитет этого СМИ и большинства отечественных средств массовой информации давно исчез,
      – считают в ассоциации.

      Что известно о протестах в Иране:

      • Они вспыхнули вечером 11 января на фоне появления информации о сбитии самолета МАУ военными ракетами Ирана.
      • На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она возражала и долгое время скрывала информацию о катастрофе.
      • Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.
      • За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы и свето-шумовые гранаты.
      • 12 января протесты возобновились в Иране. Люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны.
      • Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Они приносили с собой фото жертв катастрофы самолета МАУ, свечи и цветы.


      Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канал

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Журналисты Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран СМИ Протесты Протесты в Тегеране
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