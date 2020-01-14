Больше не можем лгать: с иранского гостелевидения начали увольняться журналисты

После авиакатастрофы украинского самолета МАУ с иранской государственной телерадиокомпании IRIB начали увольняться журналисты. В стране наблюдается рост кризиса доверия к власти и провластным СМИ.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Две журналистки объявили, что уволились с работы, а третья ушла недавно. Одна из журналисток работала в IRIB 13 лет и принесла извинения за то, что "в течение этих 13 лет врала зрителям". Другая ведущая работала 21 год. Они уверяют, что больше не смогут продолжать работу в государственных СМИ.

Действия журналисток вызваны тем, что сначала иранские госчиновники пытались отрицать, что украинский самолет сбили по ошибке силами ПВО. Кризис доверия к власти заставляет даже некоторые новостные агентства, наиболее тесно связанные с режимом, начать освещать уличные протесты.

Ассоциация иранских журналистов в Тегеране заявила, что в стране происходят "похороны общественного доверия", что наносит ущерб и без того шаткой репутации официальных СМИ Ирана.

Мы врем громче, когда врем сами себе, и сотрудники государственного телевидения признают, что доверие к ним утрачено, не подозревая, что авторитет этого СМИ и большинства отечественных средств массовой информации давно исчез,

– считают в ассоциации.

Что известно о протестах в Иране:

Они вспыхнули вечером 11 января на фоне появления информации о сбитии самолета МАУ военными ракетами Ирана.

На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она возражала и долгое время скрывала информацию о катастрофе.

Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.

За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы и свето-шумовые гранаты.

12 января протесты возобновились в Иране. Люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны.

Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Они приносили с собой фото жертв катастрофы самолета МАУ, свечи и цветы.



Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канал