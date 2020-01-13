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      Возможна ли в Иране революция из-за Украины: ответ эксперта

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      Протесты в Иране / Getty Images

      В Иране вряд ли будет революция, и тем более – из-за Украины. Там люди возмущены тем, что иранская власти сбили украинский самолет, врали, в результате чего страна оказалась в плохой международной ситуации.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Петровец.

      К теме: Протесты в Иране: Тегеран уверяет, что полиция не стреляла по митингующим

      "Я не думаю, что там это приведет к революции и в этом будет виновата Украина. Здесь скорее виновато руководство Ирана, которое сбило украинский самолет", – подчеркнул эксперт.

      По его словам, важным является момент, что перепутать украинский гражданский авиалайнер с ракетой или с враждебным самолетом – значительно сложно. "Поэтому не все так однозначно в этом вопросе", – подчеркнул Петровец.

      Поэтому протесты, которые там происходят, в частности, и потому, что людям просто солгали относительно этой ситуации. Как следствие, они понимают, что сейчас страна попала в очень негативное международное положение,
      – подытожил политолог.

      Что известно о протестах в Иране:

      • На протест вышли тысячи иранцев вечером 11 января на фоне появления информации о сбивании самолета МАУ военными ракетами Ирана. Они протестовали против действий власти, в частности – против того, что она отрицала и долгое время скрывала информацию о катастрофе.
      • Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.
      • За несколько часов мирный протест перерос в столкновения: полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы и свето-шумовые гранаты против митингующих
      • 12 января протесты возобновились в Иране. Люди снова вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны. Среди митингующих были родственники и друзья погибших.
      • Вечером 12 января силовики пытались разогнать демонстрантов и начали их обстреливать. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили ранения.


      Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Новости политики Конфликт между США и Ираном
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