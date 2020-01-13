Чи можлива в Ірані революція через Україну: відвовідь експерта
В Ірані навряд буде революція, і тим паче – через Україну. Там люди обурені тим, що іранська влада збила український літак, брехала, внаслідок чого країна опинилася у поганій міжнародній ситуації.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Петровець.
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"Я не думаю, що там це призведе до революції і в цьому буде винна Україна. Тут скоріше винне керівництво Ірану, яке збило український літак", – наголосив експерт.
За його словами, важливим є момент, що переплутати український цивільний авіалайнер з ракетою чи з ворожим лдітаком – значно складно. "Тому не все так однозначно в цьому питанні", – підкреслив Петровець.
Тому протести, які там відбуваються, зокрема, й через те, що людям просто збрехали стосовно цієї ситуації. Як наслідок, вони розуміють, що зараз країна потрапила в дуже негативне міжнародне становище,
– підсумував політолог.
Що відомо про протести в Ірані:
- На протест вийшли тисячі іранців надвечір 11 січня на тлі появи інформації про збиття літака МАУ військовими ракетами Ірану. Вони протестували проти дій влади, зокрема – проти того, що вона заперечувала і тривалий час приховувала інформацію про катастрофу.
- Люди вимагали відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, судового переслідування винних військових та посадових осіб, виступали проти Корпусу вартових ісламської революції.
- За кілька годин мирний протест переріс у сутички: поліція використала сльозогінний газ, кийки, водомети та світло-шумові гранати проти мітингувальників
- 12 січня протести поновилися в Ірані. Люди знову вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни. Серед мітингувальників були родичі та друзі загиблих.
- Ввечері 12 січня силовики намагались розігнати демонстрантів та почали їх обстрілювати. За попередніми даними, одна особа загинула, ще кілька отримали поранення.
Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 канал