Чи можлива в Ірані революція через Україну: відвовідь експерта

В Ірані навряд буде революція, і тим паче – через Україну. Там люди обурені тим, що іранська влада збила український літак, брехала, внаслідок чого країна опинилася у поганій міжнародній ситуації.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Петровець.

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"Я не думаю, що там це призведе до революції і в цьому буде винна Україна. Тут скоріше винне керівництво Ірану, яке збило український літак", – наголосив експерт.

За його словами, важливим є момент, що переплутати український цивільний авіалайнер з ракетою чи з ворожим лдітаком – значно складно. "Тому не все так однозначно в цьому питанні", – підкреслив Петровець.

Тому протести, які там відбуваються, зокрема, й через те, що людям просто збрехали стосовно цієї ситуації. Як наслідок, вони розуміють, що зараз країна потрапила в дуже негативне міжнародне становище,

– підсумував політолог.