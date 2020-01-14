Більше не можемо брехати: з іранського держтелебачення почали звільнятися журналісти

Після авіакатастрофи українського літака МАУ з іранської державної телерадіокомпанії IRIB почали звільнятися журналісти. У країні спостерігається зростання кризи довіри до влади і провладних ЗМІ.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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Дві журналістки оголосили, що звільнилися з роботи, а третя пішла нещодавно. Одна із журналісток працювала в IRIB 13 років і принесла вибачення за те, що "протягом цих 13 років брехала глядачам". Інша ведуча працювала 21 рік. Вони запевняють, що більше не зможуть продовжувати роботу у державних ЗМІ.

Дії журналісток викликані тим, що спочатку іранські держчиновники намагалися заперечувати, що український літак збили помилково силами ППО. Криза довіри до влади змушує навіть деякі новинні агентства, які найбільш тісно пов'язані з режимом, почати висвітлювати вуличні протести.

Асоціація іранських журналістів у Тегерані заявила, що у країні відбувається "похорон суспільної довіри", що завдає шкоди і без того хиткій репутації офіційних ЗМІ Ірану.

Ми брешемо голосніше, коли брешемо самим собі, і співробітники державного телебачення визнають, що довіра до них втрачено, не підозрюючи, що авторитет цього ЗМІ і більшості вітчизняних засобів масової інформації давно зникли,

– вважають в асоціації.

Що відомо про протести в Ірані:

Вони спалахнули надвечір 11 січня на тлі появи інформації про збиття літака МАУ військовими ракетами Ірану.

На протест вийшли тисячі іранців, вони висловили свою незгоду з діями влади та тим, що вона заперечувала і тривалий час приховувала інформацію про катастрофу.

Люди вимагали відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, судового переслідування винних військових та посадових осіб, виступали проти Корпусу вартових ісламської революції.

За кілька годин мирний протест переріс у сутички. Проти мітингувальників поліція використала сльозогінний газ, кийки, водомети та світло-шумові гранати.

12 січня протести поновилися в Ірані. Люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни.

Серед протестувальників були родичі та друзі загиблих. Вони приносили з собою фото жертв катастрофи літака МАУ, свічки та квіти.



Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 канал